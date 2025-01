Ki volt Gombaszegi Frida, a nimfomán túlélő magyar színésznő?

A magyar színjátszás egyik legemlékezetesebb alakja volt Gombaszögi Frida, akinek élete meglepő fordulatokat tartogatott. Kanyargós életútját a szerencse, a tehetség, és az alkalmazkodni tudás alakította, de bőven voltak botrányai is. Cikkünkben feltárjuk a magyar színésznő életét.

A TESTŐR 1918-as filmben Rátkai Márton és Antalffy Sándor mellett tündökölt a magyar színésznő.

A Gombalányok négyen voltak

Gombaszögi Frida, születési nevén Grün Friderika Vilma, 1890. december 9-én látta meg a napvilágot és három testvérével, Ellával, Margittal és Irénnel együtt ő is a színészi pályát választotta.

A lányok művésznevét egy Gombaszög melletti tanya inspirálta, amit Margit nővérük vagyonos férje vásárolt. Emiatt kezdték el a négy nővért Gombaszegi lányok, röviden "Gombalányok" néven emlegetni.

A pénzes sógor Frida és testvéreinek taníttatását is állta, ami jó befektetésnek bizonyult. Gombaszögi Frida Rákosi Szidi színitanodájában végzett 1909-ben, karrierje pedig gyorsan beindult. Rajtuk kívül még két további Gombaszögi nővérről tudunk.

Gombaszögi Frida a Magyar Színházban Molnár Ferenc: A farkas c. 1912-es darabjában.

Forrás: Wikipedia

Színészi pályájának kezdetei

Eleinte a Magyar Színházban játszott, majd 1915-től a Vígszínház színpadán nyűgözte le a közönséget egészen 1933-as visszavonulásáig. A Gombaszögi lányokról így írt a korabeli sajtó:

Margit volt a legszebb, Frida a legelőkelőbb, Ella a legszórakoztatóbb, és Irén élt a legtovább.

Ez a jellemzés tökéletesen illett Gombaszögi Fridára, akinek tehetségéről ódákat zengett a szakma, a közönség rajongott érte. Légies, karcsú alakja és könnyed járása megbabonázta a nézőket, elsősorban drámai szerepekben remekelt. Karrierje csúcsát a 20-as 30-as években élte.

A magyar színésznő kacér férfiügyei

Sejtelmes és visszafogott volt a színpadon, de magánéletét a harsányság és a pajzánság jellemezte. A magyar színésznő első férje a szemtelenül jóképű Rajnai Gábor volt, akivel ugyan 1918-ban véget ért a házasságuk, de a jó kapcsolat megmaradt, és a zsidóüldözések idején segítette a bújkálásában.

Rajnai Gábor, Gombaszögi Frida, Falus Elek és Bródy Sándor 1912-ben

Forrás: Wikipedia

Második férjével, Miklós Andor sajtómágnással való megismerkedésük pikantériája, hogy épp a férfi Gombaszögi Fridáért rajongó felesége miatt találkoztak. A házaspár fényűző életet élt, Gellért-hegyen béreltek villát, tahitótfalui nyaralójuk saját áramfejlesztővel és csónakházzal, rendszeresen üdültek Franciaországban, Olaszországban.

Gombaszögi Frida nimfomán természetű volt, korabeli beszámolók szerint napi 7-8 alkalomnál kevesebb aktus csak akkor fordult elő, ha beteg volt, vagy pihenésre vágyott.

Legnagyobb trófeája az akkor még főherceg Habsburg Károly volt, aki később az utolsó magyar királyként futott be jelentéktelen karriert. Első férjével költött viareggio-i nászútja során Puccinivel is megismerkedett, akit a pletykák szerint ágyában is szívesen látott.