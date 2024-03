Híres magyar színésznők, akiket lányaik követtek a pályán

Hámori Ildikó és Szinetár Dóra

Hámori Ildikót is Kossuth- és Jászai Mari-díjjal tüntették ki. Sokáig a Nemzeti Színházban játszott, majd a Pesti Magyar Színházhoz szerződött. Karrierje során számos játék-, és tévéfilmben láthattuk, és szinkronszínészként is sokszor hallhatjuk. Imádjuk a Bridgerton családban, az ő hangján szólal meg Lady Whistledown. Lányát, Szinetár Dórát 13 éves korában, énekesnőként ismerte meg az ország, Dóra című albuma óriási siker lett. Dolgozott a Szigligeti Színházban, majd tagja lett a Budapesti Operettszínháznak, és számos szinkronszerepet is kapott. Játszott a Munkaügyek és a Gólkirályság című sorozatokban is.