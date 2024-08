Színészlegendák hetven felett - A lenyugvó napnak is van ereje

Úgy tűnik a színészet jól konzervál. Kedvenceink az évek múlásával egyre fittebbek lesznek, sőt, akad, aki családot bővít, jachtról ugrál és meccsekre jár. Színészlegendák hetven felett, hát, így kell élni...

Robert Redford (88)

Robert Redford a megtestesült amerikai álom. Angol, skót és ír felmenőitől örökölt genetikája különleges vonásokkal ajándékozta meg.

A Broadway-n először a Sunday in New York és a Mezítláb a parkban című darabban játszott, utóbbi filmváltozatában Jane Fonda volt a partnere. Első filmje, a War Hunt 1962-ben készült, ebben Sydney Pollackkal játszott, akivel hét közös filmet forgattak. A Butch Cassidy és a Sundance kölyök című western (1969) tovább növelte Redford népszerűségét. Rendezőként 1980-ban debütált az Átlagemberek című filmmel, ami akkora siker lett, hogy három Oscar-díjat kapott. Az 1994-es Kvíz-show című film rendezéséért szintén Oscar-díjra jelölték, A suttogó (1998) pedig az első olyan filmje volt, amelyet nem csak rendezett, hanem a főszerepét is ő játszotta. Imádtuk a Távol Afrikátólban, A hírek szerelmeseiben, és persze a Kémjátszmában is.

Robert Redfordnak három gyereke és négy unokája van. A filmezéstől visszavonult és a családjának él.

Jeff Bridges (74)

Jeff Bridges Los Angelesben született, méghozzá színészcsalád gyermekeként. Így egyenes út vezetett a színpad és a film világába. Mindössze nyolcéves volt, amikor szerepet kapott a Sea Hunt című televíziós sorozatban, 1971-ben 22 éves korában pedig megkapta élete első Oscar-jelölését Az utolsó mozielőadás című filmben nyújtott alakításáért.

Jeff Bridges népes rajongótábort gyűjtött az 1976-os King Kong feldolgozással, az Esélylesőkkel és a Manipulátorral és A nagy Lebowskival, de közben falta a nőket és évekig küzdött függőségével. Jeff Bridges egyik hobbija a fotózás, rendszeresen készít képeket a forgatásokon, emellett imád saját zenekarával játszani. Utoljára A nagy öreg című akciósorozatban láthattuk 2022-ben.

Morgan Freeman (87)

Az Oscar-díjas Morgan Freeman Tenessee-ben született. Már nyolc évesen iskolai darabokban játszott, és drámaversenyeken jeleskedett, de akkoriban mégsem akart színész lenni.