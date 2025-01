6 étel, amit eszedbe ne jusson a hűtőbe tenni, mert megmérgezhet

Az egészséged megőrzése nem csupán a táplálkozásról szól, hanem ugyanúgy fontos a biztonságra is figyelni, és tudatosan tárolni, illetve elkészíteni az ételeket. Akár a hús megfelelő átsütéséről, akár arról van szó, hogy bizonyos ételek ne maradjanak túl sokáig szobahőmérsékleten, nem mindig könnyű elég figyelmesnek lenni ahhoz, hogy elkerüljük a betegségeket. Egy szakértő Instagramon osztotta meg azt a 6 ételt, amelyet mindenképpen tartsunk távol a hűtőtől, mivel bár úgy tűnhet, hogy a hidegben való tárolás a legjobb megoldás, a hűvösebb környezet valójában káros hatással lehet ezekre az alapanyagokra, és akár mérgező baktériumok is megjelenhetnek bennük.

A burgonya egy olyan étel, amit nem érdemes a hűtőben tárolni, mivel a hűtés hatására akár mérgező anyagok is keletkezhetnek.

Forrás: Shutterstock/Sunlight_s

Ezek az ételek mérgezővé válhatnak a hűtőben

A klinikai táplálkozási szakértő, Jhanvi Sanghvi egy videóban magyarázta el a közösségi médián, hogy az alábbi ételeket soha ne tárold a hűtőben vagy a fagyasztóban:

Burgonya

Hagyma

Fokhagyma

Gyömbér

Banán

Főtt rizs

Nagy eséllyel már most is van ezek közül legalább egy a hűtődben, de Sanghvi magyarázatait elolvasva biztosan gyorsan a megfelelő helyre szeretnéd majd áthelyezni őket. A burgonya hűtőben történő tárolása során káros akrilamid nevű vegyület keletkezhet, mivel a kemikáliák cukorrá alakulnak. Ezen kívül a hagyma és a fokhagyma helye sem a hűtőben van, mivel a hideg penész kialakulásához vezethet és káros baktériumok is megjelenhetnek rajtuk a hűtőben lévő túlzott nedvesség hatására.

A túlzott nedvesség ideális környezetet biztosít a gombaspórák számára.

Ezek a spórák pedig fogyasztás esetén hányást, gyomorgörcsöket és hasmenést okozhatnak. A penész mérgező mikotoxinokat termelhet, amelyek megbetegíthetik a szervezetet. Ezért a hagymát inkább egy hűvös, sötét és száraz helyen érdemes tárolni, ahol kisebb az esélye annak, hogy csírázni kezd, ha nem használjuk fel azonnal.

A gyömbér és a banán esetében inkább arról van szó, hogy romlik a minőségük a hűtőben való tárolás miatt, mivel előbbi kiszárad, míg utóbbi barnulni és pépesedni kezd.

Ezért inkább szobahőmérsékleten, száraz, hűvös helyen célszerű tárolni, hogy megőrizzék frissességüket és ízüket.