Összeomlott az ország közlekedése a hó miatt: pótlóbuszok közlekednek, terelések várhatók

Szerdán egy hidegcsepp alakítja az időjárást, ami már a hajnali órákban havazást hozott az országra. Emiatt az utak csúszóssá váltak, és ez jelentősen befolyásolta már eddig is hazánk a közlekedését. A BKK és a MÁV tájékoztatása szerint több buszjárat terelve közlekedik, és egyes vonalszakaszokon pótlóbuszok közlekednek. Ezeket gyűjtöttük össze.

Az időjárás előrejelzések szerint egész napra marad a hideg és a havazás.

Forrás: Shutterstock

Óriási havazás országszerte: így közlekednek a pótlóbuszok hazánkban

A főváros is elesett, a tömegközlekedésben késések és kimaradások várhatók. A vonatközlekedés is megrekedt, Győr és Veszprém között akár egy órával is hosszabb lehet az utazási idő a Mávinform szerint.

A fővárosban több helyen esik a hó, a magasabban fekvő területeken és számos külső kerületben havas, csúszós az utak burkolata.

Terelve közlekedik a 40-es, a 40E, a 140-es, a 140A, a 240-es és a 287-es, és a 188-as járat is.

Az ország több részén várható még havazás, főként délután és este, akár havas eső, eső és hószállingózás is kialakulhat. A délkeleti tájakon tartós köd is lehet. A nappali hőmérséklet -2 és +3 °C között alakul, este -5 és +2 °C közötti értékekre számíthatunk.