Januárban születtél? 5 érdekes tény rólad, ha ilyenkor van a szülinapod

Ha januárban születtél, akkor bizonyára szorgalmas, dolgos, ambiciózus, realista ember vagy – ám a lelked mélyén egy igazi kalandor. Bak jegyében (január 20-ig) születettként rendkívül céltudatos és szorgalmas vagy, a munkában nem ismersz lehetetlent, tisztában vagy vele, hogy mit akarsz elérni az életben, és rendszerint el is éred a céljaidat. Vízöntő jegyűekre (január 21-től) a keményebb, határozottabb attitűd a jellemző. Megvan bennük az erő és a bátorság ahhoz, hogy ne álljanak be a sorba, mindig a saját, egyéni útjukon haladjanak előre az életben, még akkor is, ha ez valakinek nem tetszik.

Januárban születtél? Ezt talán még nem is tudtad magadról

Januárban születtél? Nagy eséllyel leszel híres és sikeres

Több tanulmány is azt támasztotta alá, hogy a januárban született embereknek olyan egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek, amik elengedhetetlenek egy sikeres életúthoz. Ausztrál kutatók szerint a januári gyerekekből nagy eséllyel válik profi sportoló, zenei tehetség, vagy híresség. A filmipar számos ikonikus alakja született januárban. Itt van rögtön Elvis Presley, a rock and roll királya, aki január 8-án született, Stephen Hawking (január 8.) a modern fizika egyik legnagyobb elméje, Jim Carrey (január 17.) a modern komédia egyik legmeghatározóbb alakja vagy Kölcsey Ferenc (január 22.).

Íme 5, talán eddig kevésbé ismert tényt rólad!

1. Rosszul időzített születésnap

A december tele van ünnepekkel és jeles napokkal, többek között ott van a karácsony. Ebben az időszakban jócskán megnőnek a kiadásaink, ami igencsak megterheli a pénztárcánkat. A nagy karácsonyi költekezés után azonban a január rendszerint a spórolásról szól, amikor megpróbáljuk szorosabbra húzni a nadrágszíjat, ezért a januári születésnapi bulikra kevesebbet költünk, és az ajándékok is szerényebbek. Viszont ha olyan szerencsés vagy, hogy pont január első napján születtél, felfoghatod úgy is, hogy az egész világ téged ünnepel.

2. Január tele van sikeres emberekkel

A január különleges hónap, amely számos kiemelkedő személyiséget adott a világnak a művészet, a tudomány és a közélet területén. Hollywood legfényesebb csillagai közt is van néhány januári születésű, mint Kevin Costner, Oprah Winfrey. De itt van Martin Luther King Jr. (január 15.) akinek a születése különösen emlékezetes – az amerikai polgárjogi mozgalom vezetőjeként békés úton harcolt az egyenlőségért. „I Have a Dream” beszéde ma is az emberi jogok egyik legfontosabb manifesztuma. Benjamin Franklin (január 17.), Amerika egyik alapító atyja, polihisztor, feltaláló és diplomata szintén januárban született.