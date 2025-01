Hogyan reagálsz a váratlan helyzetekben? Ismerd meg a türelemszintedet!

Mikor érdemes higgadtan reagálni, és mikor pattan el a húr nálad? Milyen nálad a türelem? Mindenki másképp kezeli a váratlan helyzeteket, a stresszt és a konfliktusokat. Vajon te türelmes vagy, vagy inkább könnyen kibillenthető? Tudd meg a tesztünkből!

Akár egy munkaszituációban is megmarad a türelem?

Forrás: Shutterstock

A türelem rózsát terem?

Egy étteremben vacsorázol. A pincér váratlanul megbotlik, és valamit ráönt rád. Hogyan reagálsz?

A) Teljesen felháborodom, hogy összekente a ruhámat. Hívom a főnökét, és bepanaszolom.

B) Nagyon dühös leszek, de látva, mennyire bánja a dolgot, pár perc alatt megnyugszom.

C) Ilyesmi bárkivel előfordulhat, úgyhogy csak nevetek a dolgon.

Hogyan viselkedsz, ha egy olyan emberrel kell egy légtérben dolgoznod, aki folyamatosan beszél?

A) Megmondom neki, hogy maradjon csöndben, mert zavar a fecsegése.

B) Munkát adok neki, hátha akkor azzal lesz elfoglalva.

C) Szívesen beszélgetek vele.

Valaki kritizál téged mások előtt. Mit mondasz erre?

A) Elkezdem én is kritizálni az ő munkáját vagy viselkedését.

B) Megkérdezem tőle, hogy miért bántott nyilvánosan.

C) Elfogadom, mindenkinek joga van kifejteni a véleményét.

Mit teszel, ha épp sietnél dolgozni, de a kocsid nem indul?

A) Nagyon ideges leszek, és dühömben beteget jelentek.

B) Bosszankodom, de aztán felhívom a férjemet, hogy oldja meg a problémát, amíg én dolgozom.

C) Tömegközlekedéssel elmegyek a munkahelyemre, estére pedig kihívom a szerelőt.

A barátnőd már félórát késett a megbeszélt találkozóról. Mit lépsz?

A) Elmegyek. Ha ennyire nem tisztel, akkor így járt!

B) Felhívom, megkérdezem tőle, hogy miért nem érkezett meg, és ha komoly oka van rá, akkor nem csinálok botrányt.

C) Biztos, hogy meg tudja indokolni, úgyhogy várok még egy kicsit. Ilyesmi bárkivel megeshet...

Értékelés: Számold össze, hogy melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet, majd olvasd el az ahhoz tartozó értékelést!

A

Bárkivel összeveszel

Te egy nagyon türelmetlen ember vagy, aki apróságok miatt is képes kijönni a sodrából. Ha valami nem úgy történik, ahogy elgondoltad, egyből robbansz. Emiatt viszonylag sokszor keveredsz vitába.

Tipp: Próbálj megértőbb lenni! Ha valaki vagy valami felhúz, vegyél pár mély levegőt, és igyekezz magadban keresni a hibát ahelyett, hogy rögtön mindenért a másikat okolnád!

B

Az aranyközépút

Általában nyugodt, béketűrő vagy, de azért van egy pont, amikor már te is felemeled a hangodat. Még ilyenkor is elmondható rólad, hogy ura vagy a helyzetnek, és érett felnőttként kezeled a konfliktusokat.

Tipp: Jó úton jársz. Ha mégis türelmetlenné válna, gondold végig, hogy ki okozta a galibát, és mivel. Még az is lehet, hogy saját magadban kell keresned a hibát...

C

Túl empatikus

Mindenkivel kedves és megértő vagy. Nehéz kibillenteni az egyensúlyodból, a bosszantó helyzeteket is higgadtan kezeled. Emiatt viszont időnként nem tűnsz kellően határozottnak.

Tipp: A türelem nagy erény, ám ha mindig mindenkinek mindent elnézel, azt a környezeted előbb-utóbb ki fogja használni!