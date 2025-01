"Mindenünk hamuvá lett": Pillmann Lívia, a magyar modell háza a los angeles-i tűzvészben égett le

Korábban is volt erdőtűz a környéken, voltunk evakuációs zóna, pakoltunk is, de akkor megfordult a szél és eloltották a tüzet. Most ez nem így történt, a házunk néhány óra alatt teljesen leégett, és a férjem tehetetlenül végignézte, ott maradt az utolsó pillanatig. Hiába szerettem volna szólni neki, hogy jöjjön ki, már nem lehetett telefonálni. Másfél órán át semmit sem tudtam róla.