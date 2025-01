Az eddiginél is nagyobb pusztítás várható - Újabb, rendkívül kritikus tűzveszélyre figyelmeztetnek Dél-Kaliforniában

Elvesztette otthonát Anthony Hopkins, Paris Hilton pedig élő felvételen nézte végig, ahogy porrá ég a háza. Milo Ventimiglia könnyeivel küszködve beszélt leégett otthonáról, a színész felesége, Jarah Mariano bármelyik nap világra hozhatja babájukat, ami még szívszorítóbbá teszi tragédiájukat. A földig rombolta a tűzvész Leighton Meester és Adam Brody 6,5 millió dolláros otthonát is, és Mel Gibson háza is leégett. Tyra Banks napokkal a tragédia után egy interjúban mondta el, hogy ő is elveszítette otthonát. A tűzvész eddig legalább 27 halálos áldozatot követelt, és a Santa Ana szél miatt a pusztítás tovább folytatódik.