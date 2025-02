Meseszép magyar grófkisasszony, akit külseje egyenesen a trónig repített: Apponyi Geraldine története

Királyi esküvő Albánia boldogságáért

Az esküvőt 1938. április 27-én tartották Tiranában. A menyegzőre az Apponyi-família Albániába utazott.

Az Apponyi család Geraldine esküvőjén, Tiranában

A csoportképen jól látható a kor divatja, a nemesi család tagjai elegáns, divatos ruhában képviselték a magyar arisztokráciát.

Az Apponyi grófkisasszonyból pedig egy csapásra Albánia kedvence lett. Az emberek rajongtak a kedves, fiatal királynéért, de az idill csak egy évig tartott, mert a királyi családnak menekülnie kellett Albánia olasz megszállása idején.

Apponyi Geraldine, Albánia királynéja

Forrás: Wikipedia

A következő évtizedek száműzetésben teltek. Franciaországban, majd Angliában és Egyiptomban éltek, míg végül Spanyolországban telepedtek le. I. Zogu 1961-ben halt meg, és Geraldine özvegyként is hűséges maradt Albániához.

Visszatérés Albániába

2002-ben Geraldine visszatérhetett Albániába, ahol hatalmas tisztelettel fogadták. Bár hivatalosan sosem uralkodott, az albánok körében királynéként tekintettek rá. 2002. október 22-én, 87 éves korában hunyt el, és Tiranában helyezték örök nyugalomra. Apponyi Geraldine különleges története máig legendás Albániában és Magyarországon is. Egy nemesi családból származó fiatal lányból egy egész ország szimbolikus alakja lett, aki a nehéz időkben is méltósággal viselte sorsát. A királyi család ma is jelen van Albániában, unokája, Leka herceg továbbra is aktívan képviseli a dinasztiát.