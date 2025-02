Bradley Cooper szolgálta ki szendviccsel New Orleansben Gyenesei Leilát - Videó

Hatalmas meglepetés érte a Super Bowlon New Orleansban Gyenesei Leilát. A sportlónő Bradley Cooper saját kezűleg készített szendvicsét ehette meg.

Bradley Cooper a színészet mellett új vállalkozásba kezdett: Danny DiGiampietroval, a dél-philadelphiai Angelo's Pizzeria tulajdonosával nyitott New Yorkban egy gyorséttermet, amely a Danny & Coop's nevet viseli. Ha ez nem lenne elég, kiderült, ő maga is készít a szendvicseket, sőt, aki olyan szerencsés, mint Leila, azt ő is szolgálja ki . Mivel a hétvégén egész New Orleans Super Bowl-lázban égett, Cooper két nappal a nagy esemény előtt leparkolt a food truckkal a meccs helyszínéül szolgáló Caesars stadion elé és lelkesen osztogatta a szendvicseket. Így futhatott bele Gyenesei Leila is, aki a TikTokra is feltöltötte a vele történteket.