Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 25., hétfő Lajos, Patrícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
méret

Jennifer Garner nem kertelt: „Ben Affleck férfiasságához nagylátószögű kamera kell"

méret Ben Affleck Jennifer Garner vallomás
Life.hu
2025.08.25.
Intim titkokat osztott meg a nagyvilággal Jennifer Garner. A színésznő egy interjú során ugyanis arról beszélt, hogy az exférje Ben Affleck, igencsak méretes férfiassággal rendelkezik.

Jennifer Garner és Ben Affleck Hollywood álompárja volt hosszú időn keresztül: 2005-ben kötötték össze az életüket, majd 2018 jelentették be, hogy elválnak egymástól. A 13 éves házasságuk alatt három közös gyermekük is született, miattuk pedig a mai napig jó viszonyt ápolnak a felek. Kölcsönös tisztelettel szoktak egymásról is nyilatkozni, illetve gyakran találkoznak is egymással. Jennifer Garner ráadásul még egy alkalommal azt is viccesen megjegyezte egy interjúban, hogy neki köszönheti a világ, hogy láthatták, hogy mi rejtőzik az exférje lába között...

Ben Affleck és Jennifer Garner 13 éven keresztül voltak házasok
Ben Affleck és Jennifer Garner 13 éven keresztül voltak házasok
Forrás: FilmMagic/Getty Images

Ben Affleck szerszáma lehet az egyik legnagyobb Hollywoodban? Jennifer Garner szerint igen

A színésznő a Joe magazin számára emlegette fel, hogy az exférje egyszer egy film kedvéért pucérra vetkőzött, és a filmkockák során látni is lehetett Ben Affleck családi ékszerét. 

A Holtodiglan című filmet forgatta, amikor hazajött és azt mondta, hogy Fincher (a film rendezője) szeretne egy zuhanyzós jelenetet. Én erre azt mondtam neki: remélem, hogy nagylátószögű kamerát fognak használni.

 - árulta el nevetve Jennifer Garner. A színésznő hozzátette - 

Mutatják is a filmben a férfiasságát. Azt hiszem ennek hála valamire rájöhettetek...Azt akarom csak mondani, hogy szívesen! Jótékonykodó embernek tekintem magam, hogy hagytam, hogy levetkőzzön a film kedvéért. Vissza akartam adni valamit a rajongóimnak, amiért ők is annyit adtak nekem az évek során.

- zárta sorait a színésznő. Korábbi cikkeinkben összeszedtük nektek, hogy a szakértők szerint melyik hollywoodi hírességek rendelkezhetnek a legnagyobb adottságokkal, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy a listán hol foglal helyet Ben Affleck, akkor azt itt tudjátok megtekinteni:

Kinél lapul minirépa, kinél padlizsán? - Ezek a legnagyobb és legkisebb hollywoodi férfiasságok

Hollywoodban is számít a méret – de nem mindig úgy, ahogy gondolnád.

Liam Neeson "csupasz pisztolya" a legnagyobb Hollywoodban: Pamela Anderson nem véletlen csapott le rá - FOTÓ

A szó szoros és átvitt értelmében is forró a hangulat Liam Neeson körül – a legendás színész ugyanis nem csupán akcióhősként hagyott mély nyomot Hollywoodban.

Kiderült, hol a legnagyobb: meglepő országok vezetik a péniszméretrangsort

Meglepő lista készült a világ legnagyobb férfiasságairól – és nem csak Afrika viszi a prímet!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu