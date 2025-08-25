Jennifer Garner nem kertelt: „Ben Affleck férfiasságához nagylátószögű kamera kell"

Jennifer Garner és Ben Affleck Hollywood álompárja volt hosszú időn keresztül: 2005-ben kötötték össze az életüket, majd 2018 jelentették be, hogy elválnak egymástól. A 13 éves házasságuk alatt három közös gyermekük is született, miattuk pedig a mai napig jó viszonyt ápolnak a felek. Kölcsönös tisztelettel szoktak egymásról is nyilatkozni, illetve gyakran találkoznak is egymással. Jennifer Garner ráadásul még egy alkalommal azt is viccesen megjegyezte egy interjúban, hogy neki köszönheti a világ, hogy láthatták, hogy mi rejtőzik az exférje lába között...

Ben Affleck és Jennifer Garner 13 éven keresztül voltak házasok

Forrás: FilmMagic/Getty Images

Ben Affleck szerszáma lehet az egyik legnagyobb Hollywoodban? Jennifer Garner szerint igen

A színésznő a Joe magazin számára emlegette fel, hogy az exférje egyszer egy film kedvéért pucérra vetkőzött, és a filmkockák során látni is lehetett Ben Affleck családi ékszerét.

A Holtodiglan című filmet forgatta, amikor hazajött és azt mondta, hogy Fincher (a film rendezője) szeretne egy zuhanyzós jelenetet. Én erre azt mondtam neki: remélem, hogy nagylátószögű kamerát fognak használni.

- árulta el nevetve Jennifer Garner. A színésznő hozzátette -

Mutatják is a filmben a férfiasságát. Azt hiszem ennek hála valamire rájöhettetek...Azt akarom csak mondani, hogy szívesen! Jótékonykodó embernek tekintem magam, hogy hagytam, hogy levetkőzzön a film kedvéért. Vissza akartam adni valamit a rajongóimnak, amiért ők is annyit adtak nekem az évek során.

