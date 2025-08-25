Vilmos herceg és Katalin hercegné hatalmas összegért bérli az új otthonát a szakértők szerint

Hónapokon keresztül izgatta az emberek fantáziáját, hogy igaz-e a pletyka, mely szerint Katalin hercegné és a családja új otthonba költözik Adelaide Cottage-ból. Nyár közepén aztán a Kensington palota megerősítette a híresztelést, és elárulta, hogy Vilmos hercegék új házba költöznek, 6 kilométerre az eddigi otthonuktól. A vásztásuk a Windsor-i Great Parkban található Forest Lodge-ra esett.

Katalin hercegné és családja új házba költözik

Forrás: WireImage

Katalin hercegné maga mögött akarja hagyni az elmúlt egy év fájdalmait

A walesi hercegi pár egy 8 hálószobás házat választott magának, amely sokkal elszeparáltabb helyen található, mint az eddigi lakhelyük. A királyi család nemrég elárulta, hogy Vilmos herceg és a felesége azért szeretett volna mindenképpen új házba költözni, mert tiszta lappal szeretnék újrakezdeni az életüket. Katalin hercegné rákdiagnózisa, majd később a kemoterápiás kezelései ugyanis mind az Adelaide Cottageban zajlottak le és a ház folyton emlékeztette rá őket, hogy min mentek keresztül az elmúlt egy évben.

Peek Inside Prince William and Kate Middleton's New "Forever Home" https://t.co/iEt9fh4xnz — TOWN&COUNTRY (@TandCmag) August 18, 2025

Mennyibe fog kerülni az új ház?

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Vilmos herceg vállalta, hogy az új otthonuk teljes felújítását saját zsebből fogja fizetni, mert nem szeretné, ha az adófizetők pénzét költené magánjellegű kiadásokra. Kiderült az is, hogy a hercegi pár szántszándékkal választott egy kisebb ingatlant, mint az eddigi, mert saját maguknak szeretnék a bérleti díját is fizetni a jövőben, illetve megváltak a bentlakó alkalmazottaiktól is. De vajon mennyi az annyi? Ennek járt utána a Mirror ingatlanszakértője.

Ez a grúz stílusú kúria 1829 óta van a királyi család birtokában, és 2001-ben volt utoljára kiadó, akkor a bérlője havi 15 ezer fontot (6,8 millió forintot) fizetett érte. Ez az összeg azonban 24 évnyi infláció után a duplájára nőhetett. Ez a környék növelte az ingatlan árát a külföldi befektetők miatt, ráadásul annyira drága egy ilyen ház megvétele és az illeték, hogy az emberek inkább csak bérelik őket vásárlás helyett. Vilmosék új otthona jelenleg olyan 30 ezer fontba (13,7 millió forintba) kerülhet havonta.

- árulta el Russel Quirk ingatlanszakértő a lapnak.