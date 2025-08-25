Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vilmos herceg és Katalin hercegné hatalmas összegért bérli az új otthonát a szakértők szerint

2025.08.25.
Bár nem nyilvános, hogy mennyit fizet pontosan a hercegi pár, a szakértők előtt semmi sem marad titokban. Kiderült, hogy mekkora lehet Katalin hercegné és Vilmos herceg új házának bérleti díja.

Hónapokon keresztül izgatta az emberek fantáziáját, hogy igaz-e a pletyka, mely szerint Katalin hercegné és a családja új otthonba költözik Adelaide Cottage-ból. Nyár közepén aztán a Kensington palota megerősítette a híresztelést, és elárulta, hogy Vilmos hercegék új házba költöznek, 6 kilométerre az eddigi otthonuktól. A vásztásuk a Windsor-i Great Parkban található Forest Lodge-ra esett.

Katalin hercegné maga mögött akarja hagyni az elmúlt egy év fájdalmait

A walesi hercegi pár egy 8 hálószobás házat választott magának, amely sokkal elszeparáltabb helyen található, mint az eddigi lakhelyük. A királyi család nemrég elárulta, hogy Vilmos herceg és a felesége azért szeretett volna mindenképpen új házba költözni, mert tiszta lappal szeretnék újrakezdeni az életüket. Katalin hercegné rákdiagnózisa, majd később a kemoterápiás kezelései ugyanis mind az Adelaide Cottageban zajlottak le és a ház folyton emlékeztette rá őket, hogy min mentek keresztül az elmúlt egy évben.

Mennyibe fog kerülni az új ház?

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Vilmos herceg vállalta, hogy az új otthonuk teljes felújítását saját zsebből fogja fizetni, mert nem szeretné, ha az adófizetők pénzét költené magánjellegű kiadásokra. Kiderült az is, hogy a hercegi pár szántszándékkal választott egy kisebb ingatlant, mint az eddigi, mert saját maguknak szeretnék a bérleti díját is fizetni a jövőben, illetve megváltak a bentlakó alkalmazottaiktól is. De vajon mennyi az annyi? Ennek járt utána a Mirror ingatlanszakértője.

Ez a grúz stílusú kúria 1829 óta van a királyi család birtokában, és 2001-ben volt utoljára kiadó, akkor a bérlője havi 15 ezer fontot (6,8 millió forintot) fizetett érte. Ez az összeg azonban 24 évnyi infláció után a duplájára nőhetett. Ez a környék növelte az ingatlan árát a külföldi befektetők miatt, ráadásul annyira drága egy ilyen ház megvétele és az illeték, hogy az emberek inkább csak bérelik őket vásárlás helyett. Vilmosék új otthona jelenleg olyan 30 ezer fontba (13,7 millió forintba) kerülhet havonta.

 - árulta el Russel Quirk ingatlanszakértő a lapnak. 

Mi állhat a háttérben? Katalin hercegné a lakóhelye után a kinézetét is megváltoztatta

Egyre több furcsa dolog történik az édesanya körül. Katalin hercegné ugyanis rendkívül lefogyott az elmúlt hónapokban, és most úgy döntött, hogy lecseréli a hajszínét is.

Katalin és Vilmos új kezdetet jelentő költözése miatt két családot kilakoltattak a leendő otthonuk környékéről

Most már biztos, a nyár végén vagy összel költözik a walesi család. Katalin hercegné és Vilmos herceg lakhelyváltásának azonban nem mindenki örül. A birtok kis házaiból a lakóknak távozniuk kell.

Vilmos hercegék lemondtak a személyzetükről, és a luxus életvitelükről

Eldőlt: Katalinék Forest Lodge-ot választották a következő otthonuknak. Vilmos herceg és családja innentől sokkal szerényebb körülmények között fog élni, mint korábban.

 

