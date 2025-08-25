Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Eljött a könnyes búcsú: 3 divattrend, amit már senki sem fog viselni idén ősszel

Getty Images Europe - Raimonda Kulikauskiene
divat trend outfit
Nagy Kata
2025.08.25.
Idén ősszel nemcsak a levelek hullanak, hanem a divattrendek is, de akad köztük jó pár olyan, ami miatt nem fogunk könnyeket hullatni!

A divattrendek nem könyörülnek: ami két perce még menő volt, most már ciki! De ne aggódj, mi segítünk ellavírozni az outfitek útvesztőiben!

Az őszi divattrendek
Az őszi divattrendekben jelentős átalakulás jön.
Forrás: Getty Images Europe

Béke poraikra: 3 divattrend, ami idén ősszel végleg eltűnik a süllyesztőben

A divat bizony néha kegyetlenebb mint az az idegesítő, tökéletes bőrű lány a középsuliból: csak jön, nem kérdez és elmondja, hogy mi a ciki és mi nem. Egyik nap még boldogan viseled a klasszikus surranódat, majd a következő percben kiderül, hogy már évek óta csak iróniából hordják az igazi fashionisták. 

A hűvös beköszöntével pedig kritikusabb a helyzet, mint az anyukád egy családi ebéden: úgy hullanak a trendek, mint a középkorban a fejek és mindenki feszülten figyeli, hogy milyen őszi trendekben lubickolhatunk és miket érdemes örökre száműznünk. 

Most az utóbbiakat mutatjuk! 

1. A mikrotáska 

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 16: Anna Wein wears beige jeans ZARA, brown leather jacket DUCIE LONDON, sunglasses YSL, brown bag MIU MIU, heels ZARA, bracelet on August 16, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
Végre búcsút inthetünk az apró táskáknak. 
Forrás: Getty Images Europe

Oké, be kell vallanunk, hogy nem fogjuk telesírni a párnánkat a tökéletesen alkalmatlan és minden praktikumot nélkülöző kistáskák miatt, amik érthetetlen gyorsasággal hódították meg az influencereket. Hálistennek ősszel visszatérnek a nagy, pakolós darabok, amikbe nem csak a megmaradt önbecsülésünk fér be egy a kelleténél vadabb éjszaka után. 

2. A vajsárga

HAMBURG, GERMANY - MAY 5: Laura Noltemeyer is seen wearing a butter yellow blazer from Zara, a knitted v-neck top in viscose crêpe in white from Drykorn, a 5-pocket wide-leg jeans with all-over small flower embroidery in ecru from Sézane x Lucia Vergara, a pale yellow shoulder bag with small golden details from Marc Cain, black TRIOMPHE sunglasses with round glasses and golden logo detail on temples from Celine, golden drop earrings, golden Love bracelets from Cartier, stacked rings from Cartier, small silver-golden Datejust watch from Rolex on May 5, 2025 in Hamburg, Germany. (Photo by Moritz Scholz/Getty Images)
A vajsárga ősszel kevésbé lesz népszerű. 
Forrás: Getty Images Europe

Imádtuk ruhákon, körmökön, kiegészítőkön, de be kell látnunk, hogy barna bőrön mutat igazán jól ez a kedves, megnyugtató szín. Amint megjelennek az első hulló falevelek és búcsút mondunk a bronzbarna bőrnek, a vajsárga helyét átveszik a barnák és bordók, amik egyénként is jóval könnyedebben kombinálhatóak fakóbb társaiknál. 

3. Lyukacsos cipő

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 06: A guest wears red fringed zipper jacket, blue skirt, Prada bag, flat ballerinas outside Baum & Pferdgarten during Copenhagen Fashion Week day three on August 06, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
A lyukacsos cipőknek is befellegzett. 
Forrás: Getty Images Europe

Eleve voltak fenntartásaink ezekkel a darabokkal, hiszen kizárólag a tökéletesen karcsú lábfejen mutatnak jól, de kétségtelen, hogy azokon nagyon! Ám ősszel végre a kényelmesebb és praktikusabb sneakerek felé vesszük az irányt, amiknél nem kell idegrohamot kapnunk, ha elered az eső! 

4 kiegészítő, amelyekkel azt sugallod a környezetednek, hogy vagyonos vagy

4 kiegészítő, amiket, ha használsz, lépes leszel elhitetni magadról, hogy gazdag vagy

Selena Gomez új körömszíne a tökéletes átmenet a nyár és az ősz között

Selena Gomez egy igazi divatikon, aki a ruháival és a sminkmárkájával már teljesen levette a lábáról a divatvilágot. Most a körmeivel is meghódította az internetet: ez a piszkos rózsaszín körömlakk a tökéletes átmenet a nyárból az őszbe.

A 67 éves Madonna igazi divattörténelmet írt: nézd meg a popkirálynő 15 ikonikus megjelenését

Kúpos melltartó, rózsafüzérek, rengeteg neccharisnya és zenetörténelem.

 

