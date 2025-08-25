Eljött a könnyes búcsú: 3 divattrend, amit már senki sem fog viselni idén ősszel

A divattrendek nem könyörülnek: ami két perce még menő volt, most már ciki! De ne aggódj, mi segítünk ellavírozni az outfitek útvesztőiben!
A divat bizony néha kegyetlenebb mint az az idegesítő, tökéletes bőrű lány a középsuliból: csak jön, nem kérdez és elmondja, hogy mi a ciki és mi nem. Egyik nap még boldogan viseled a klasszikus surranódat, majd a következő percben kiderül, hogy már évek óta csak iróniából hordják az igazi fashionisták.
A hűvös beköszöntével pedig kritikusabb a helyzet, mint az anyukád egy családi ebéden: úgy hullanak a trendek, mint a középkorban a fejek és mindenki feszülten figyeli, hogy milyen őszi trendekben lubickolhatunk és miket érdemes örökre száműznünk.
Most az utóbbiakat mutatjuk!
Oké, be kell vallanunk, hogy nem fogjuk telesírni a párnánkat a tökéletesen alkalmatlan és minden praktikumot nélkülöző kistáskák miatt, amik érthetetlen gyorsasággal hódították meg az influencereket. Hálistennek ősszel visszatérnek a nagy, pakolós darabok, amikbe nem csak a megmaradt önbecsülésünk fér be egy a kelleténél vadabb éjszaka után.
Imádtuk ruhákon, körmökön, kiegészítőkön, de be kell látnunk, hogy barna bőrön mutat igazán jól ez a kedves, megnyugtató szín. Amint megjelennek az első hulló falevelek és búcsút mondunk a bronzbarna bőrnek, a vajsárga helyét átveszik a barnák és bordók, amik egyénként is jóval könnyedebben kombinálhatóak fakóbb társaiknál.
Eleve voltak fenntartásaink ezekkel a darabokkal, hiszen kizárólag a tökéletesen karcsú lábfejen mutatnak jól, de kétségtelen, hogy azokon nagyon! Ám ősszel végre a kényelmesebb és praktikusabb sneakerek felé vesszük az irányt, amiknél nem kell idegrohamot kapnunk, ha elered az eső!
