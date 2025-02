Elhunyt a Killing me softly énekesnője: az egész zenei világ gyászolja

88 éves korában elhunyt a Grammy-díjas énekesnő, Roberta Flack. Az énekesnő, aki leginkább az 1974-es Killing Me Softly with His Song című slágeréről volt ismert, hétfőn hunyt el — közölte a képviselője.

Roberta Flack

Forrás: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto

Az elhunyt Roberta Flack szívszorító dalairól volt híres

Képviselője szerint Roberta Flack békésen, családja körében halt meg.

A legendás pop/R&B énekes, Roberta Flack, akit a hetvenes évek elején a Grammy-díjas „The First Time Ever I Saw Your Face” és „Killing Me Softly With His Song” című slágerek indítottak el a sztárság felé, számos szívszorító dal előadója volt. A halál okát a közleményben nem említették.

„Szívünk fáj, hogy a dicsőséges Roberta Flack ma reggel, 2025. február 24-én elhunyt” – áll a közleményben. „Békésen halt meg a családja körében. Roberta határokat és rekordokat döntött meg. És büszke pedagógus is volt.”

A klasszikus énekes-zongorista képzést kapott énekesnő akkor szerzett hírnevet, amikor Clint Eastwood a „The First Time Ever I Saw Your Face” című dalát felhasználta az 1971-ben rendezett Játszd le nekem a Mistyt! című filmjében.