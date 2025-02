Ledobta ruháit Gáspár Evelin: megmutatta, mennyire dögösen néz ki - Fotók

Fürdőruhás képeivel kíván boldog Valentin-napot követőinek Gáspár Evelin.

A Győzike show egykori cserfes kislánya már évekkel ezelőtt ledobott 40 kilót fogyott. Azóta nagyon odafigyel arra, hogy mit eszik és életéből a rendszeres sport sem hiányozhat. Nos, az erőfeszítéseinek meg is van az eredménye: ugyanis Gáspár Evelin évek óta bombaformában van.

Fogyasztószert is reklámoztak vele

Egy időben az a hír is felröppent, hogy fogyasztószert szed és egy reklámba is bekerült: ő azonban már akkor tisztázta, hogy fotóit jogtalanul használták fel, nem hisz az ilyesmiben, nem is használ semmit: a mozgásnak, az egészséges táplálkozásnak, egyszóval, az életmódváltásnak köszönheti karcsú alakját.