Véget érhet Bianca Censori és Kanye West házassága: a rapper felesége nem bírta tovább

A hírek szerint Bianca Censori elhagyta férjét. Azt beszélik, az utolsó csepp a pohárban Kanye West X-en történő ámokfutása volt.

Kanye West és Bianca Censori a válás küszöbén

Forrás: Getty Images

Kanye West és Bianca Censori szakítottak?

Egy bennfentes szerint Bianca Censori már nem bírta tovább a rapper agresszív megnyilvánulásait a közösségi médiában „Azt mondta neki, hogy ez már nem ő, és nem akar részt venni ebben a cirkuszban” – idézi az informátort a Page Six.

A forrás azt is megjegyezte, hogy Kanye úgy véli, Bianca csak dühös, de előbb-utóbb visszatér hozzá, ahogyan a múltban is tette, így a válás még nem hivatalos.

A pár képviselője ugyanakkor cáfolta a szakításról szóló híreket, mondván, hogy Kanye és Bianca jelenleg Los Angelesben tartózkodnak, és együtt tervezik tölteni a Valentin-napot. A közleményben hangsúlyozták, hogy a kapcsolatukkal kapcsolatos hírek kizárólag tőlük érkeznek majd, nem pedig „forrás nélküli pletykákból a bulvársajtóban”. Más beszámolók szerint a pár már megállapodott a házasság utáni feltételekről is. Censori állítólag 5 millió dolláros végkielégítést kap, és továbbra is a Yeezy-alapító 35 millió dolláros Los Angeles-i házában lakhat. Egy másik jólértesült szerint Bianca teljesen kimerült Kanye mellett. „Csodálatos feleség és nagyszerű munkatárs volt, de ez a felhajtás már túl sok számára” – mondta. Az informátor azt is hozzátette, hogy Kanye egyre nehezebben találja meg a helyét a világban, és ez a kapcsolatukra is hatással volt.

Korábban is pletykáltak válásról

A pletykák már 2024 októberében felröppentek, amikor arról szóltak a hírek, hogy a pár szakított, és Kanye Tokióba költözik. Akkor ezt egy közös japán bevásárlás során cáfolták meg. Az utóbbi hetekben azonban újabb feszültségeket észleltek kettejük között. Egy szemtanú például azt állította, hogy a február 2-i Grammy-díjátadón is veszekedtek, de a hírek szerint nem a pucérkodás miatt, az Censorinak sem volt ellenére, ugyanis a meztelenkedéssel semmi baja, számára az inkább izgalmas.