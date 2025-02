Kerti trükk: ezért szórj hintőport a virághagymákra

Itt az idő, hogy te is megismerd ezt a meglepő módszert. A közösségi média videók szerint hobbi kertészek baba hintőport szórnak a növényeikre. Furcsának hangzik? Pedig a finom talkumpor nemcsak a rovarokat, hanem a rothadást is csökkentheti a palántáknál és virághagymáknál, így természetes védelmet nyújt számukra. De vajon mi a szakértők véleménye minderről?

Ezzel a kerti trükkel egészségesebbek lesznek a hagymás virágok.

Forrás: Shutterstock

Miért érdemes hintőport szórni a kerti virághagymákra?

Egyi videójában a népszerű TikTok influencer, Jessie (@growwithjessie) bemutatta, hogyan segített a hintőpor a tulipánhagymáknak a tél előtt megfelelően fejlődniük. A tulipánhagymákat hintőporral borította be, úgy, hogy azokat egy légmentesen záródó zacskóba tette a hintőporral együtt, majd végül elültette őket a földbe. "Azt hallottam, hogy a por segít megakadályozni, hogy a virághagymák túl sok vizet szívjanak fel és elrothadjanak, mielőtt kibújnának" magyarázta a tartalomkészítő. Megmutatta, hogy a tulipánhagyma megőrzött egy réteg hintőport, majd egyszerűen a talajba helyezte a hintőporos tulipánhagymákat. A TikToker biztonságosan befedte az ültetési területet termőtalajjal, és megvárta a tavaszi hajtásszezont.

A por védőgátként működik, amely távol tartja a föld alatti kártevőket, mivel ezek állítólag nem bírják a hintőpor illatát.

Jessie megerősítette a hintőpor kerti trükkjének hatékonyságát, miközben dokumentálta, hogy a kis tulipánhagymái már kinőttek a földből. "Majdnem május van, és a hintőpor működött, mert a tulipánjaim kihajtottak!"

Egy másik TikTok alkotó, @lovethelunas is a hintőporos trükköt ajánlotta a rovarok és kártevők eltávolítására a kertből. Elárulta, hogy ez a kedvenc tippje a virágágyásokra, mivel nemcsak távol tartja a rovarokat az értékes palántáktól, hanem szép egyenes vonalakat is képez, segít elűzni a kártevőket, és még a hangyáktól is könnyedén megszabadít.

Ráadásul a hintőpor megakadályozza a gyökérrothadást, amelyet a túlöntözés vagy rossz vízelvezetésű talaj okozhat.

Egy másik kertészkedés rajongó (@plantladyy) hasonló tanácsot adott mindenkinek, aki meg akar szabadulni azoktól a hangyáktól, amelyek elpusztítják a növényeiket és virágaikat. Ő a gyógyszertári hintőport vagy egyszerű hintőport javasolta, és azt tanácsolta, hogy azt vigyük fel azokra a területekre, ahol a hangyák mászkálnak.