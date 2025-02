Kiderült a nagy titok: ekkora csődör az ágyban Michele Morrone

A 365 nap sztárja, Michele Morrone által játszott karakter, Massimo Torricelli egy domináns személy az ágyban, ami sok néző számára vonzó volt. De vajon a való életben is ilyen az olasz szívtipró?

Michele Morrone szexi megjelenési sokakat tart lázban

Forrás: © JLPPA/Northfoto

Ilyen az ágyban Michele Morrone

365 nap című filmben a főszereplő nőt gyorsan elbűvöli Michele Morrone karaktere, ennek a vonzalomnak pedig rengeteg szenvedélyes pillanatos köszönhetünk a filmben. Ezt a történetszálat vitték aztán tovább a második és a harmadik részben is, természetesen rengeteg szexszel fűszerezve.

A fülledt jelenetek felvételét mindhárom részben segítette egy intimitáskoordinátor, ám a film főszereplőjének, Michele Morronénak, a saját bevallása szerint nem volt szüksége professzionális segítségre a forró jelenetek felvételéhez.

Nekem nem volt szükségem intimitáskoordinátor segítségére. Természetesen jó, hogy volt egy ilyen személy a forgatáson, hogy segítsen a többi színésznek és a színfalak mögött dolgozóknak, de személy szerint nem, nekem nem volt szükségem senkire. Szeretek úgy felépíteni egy karaktert és egy jelenetet, ahogyan azt a fejemben elképzeltem, és ahogyan én a forgatókönyvet feldolgozom.

Az olasz csődör azt is elmondta, hogy a való életben is szeret férfiasan és keményen fellépni az ágyban. Nem igazán szégyellős, szeret mindent megmutatni, na és persze megfogni. Szerinte egy nő legyen nő a kapcsolatban és az ágyban is, ő a férfi neki kell irányítani. De a színész azt is megjegyezte, hogy néha azt sem bánja, ha határozottan átveszik tőle az irányítást.