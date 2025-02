Újabb fejlemények a Skóciában eltűnt ikrek ügyében: ezt tervezi a család

A skót hatóságok továbbra is vizsgálják, mi vezethetett a Huszti ikrek tragikus halálához, de eddig nem találtak bizonyítékot arra, hogy idegenkezűség történt volna. Az áldozatok édesapja, Huszti Miklós szerint kizárt, hogy a gyermekei önként vetettek volna véget életüknek, és azt valószínűsíti, hogy elcsalták, majd megölték őket. A család továbbra is bizonytalanságban él, és az apa elmondása szerint még mindig semmi konkrétumot nem tudnak arról, hogy mi történhetett pontosan a Skóciában eltűnt ikrekkel.

Forrás: SZON/MK

Egy magánnyomozó is kutatja, mi történhetett a Skóciában eltűnt ikrekkel

Az ügy újabb fordulatot vett, amikor egy magyar magánnyomozó is bekapcsolódott a történtek kivizsgálásába. A Honvédelmi Minisztérium egykori dolgozója szerint több gyanús körülmény is felmerült, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Kiemelte például az egyik lány telefonjáról küldött üzenetet, illetve azt a kérdést, hogyan és mikor kerülhettek a testek a folyóba. A szakember több lehetséges forgatókönyvet is felvázolt, köztük az öngyilkosságot, a balesetet és az emberrablást. Noha a helyszíni vizsgálatok alapján az emberrablás eshetőségét ő is elvetette, az öngyilkosságot illetően továbbra is vannak kétségei. Felvetette: nem biztos, hogy a főbérlőnek küldött SMS-t az egyik lány írta, valamint azt sem lehet kizárni, hogy a testeket a halál beállta után helyezték a folyóba.

A skót rendőrség továbbra is határozottan állítja, hogy semmi nem utal idegenkezűségre. Lapértesülések szerint a hatóságok nem találtak olyan bizonyítékot, amely arra utalna, hogy harmadik fél is érintett lehet az ügyben. Az ikrek kollégái szerint a testvérek depresszióval küzdhettek, ám a család ezt határozottan cáfolja.

Hazaszállítják a Huszti ikrek holttestét

Megmozdult az aberdeeni magyar közösség, hogy támogassa a gyászoló családot. Vida Anita, a testvérek barátnője adománygyűjtést szervezett, eddig 7600 fontot jött össze. A család háláját fejezte ki az együttérzésért és a támogatásért, azonban jelenleg minden erőfeszítésüket a testek hazaszállítására fordítják - írja a Ripost.