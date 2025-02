5 dolog, amit soha nem szabad a szárítógép tetején tárolni

Akár egy tágas házban, akár egy kis garzonban élsz, a tárolóhely sosem végtelen. A mosókonyha extra tárolóként való használata nem feltétlenül rossz ötlet, de nem érdemes minden felületet telepakolni, különösen nem a szárítógép tetejét.

A szárítógép tetejére jobb, ha inkább nem pakolunk semmit.

Ezért ne pakolj a szárítógép tetejére

Még ha nem is rendszeresen, de előfordulhat, hogy észrevétlenül is a szárítógépre halmozol tárgyakat. Ez a szokás azonban meghibásodáshoz, károsodáshoz, sőt akár komolyabb problémákhoz is vezethet. Íme az az öt dolog, amit soha ne tárolj a szárítógép tetején.

1. Nehéz tárgyak

Lehet, hogy kézenfekvőnek tűnik a szárítógép tetejére tenni a teli szennyestartót, de ez nem igazán jó ötlet. A mosókosarak vagy összehajtott ruhák vibrációt okozhatnak a szárító centrifugálásakor, ami akár az eszköz meghibásodásához is vezethet. Ehelyett érdemes egy külön mosókocsit vagy polcrendszert használni.

2. Mosószerek

A legpraktikusabb, ha a dolgokat ott tárolod, ahol használod is őket. Ezért logikusnak tűnhet, hogy a mosószerek, folttisztítók és illatosító lapok a mosókonyhában kapjanak helyet. Azonban ezeknek semmiképp sem a szárítógép tetején van a helyük. Bár elsőre ártalmatlannak tűnhet, Cori McDougald professzionális rendszerező szerint a mosószerek, szárítólapok és egyéb gyúlékony anyagok veszélyesek lehetnek, ha a szárítógép túlmelegszik. És nyilván senki sem szeretne egy könnyen elkerülhető tűzesetet okozni. Tehát a szakértők azt javasolják, hogy egy közeli polcon tároljuk őket inkább.

Tipp: Ha kevés a hely, érdemes egy falra szerelhető tárolót vagy egy keskeny gurulós kocsit használni, hogy minden kéznél legyen, de mégse a szárítógépen álljon halomban.

3. Egyéb tisztítószerek

Bár a mosókonyha jó hely lehet például általános tisztítósprayk és hipó tárolására, ezeket semmiképp sem szabad a szárítógép tetején tartani, mert ezek az anyagok szintén tűzveszélyesek. A tisztítószerek, rongyok és papírok növelhetik a tűzveszélyt, különösen, ha a szárítógép hője éri őket.

4. Apró holmik és rendetlenség

A mosókonyhában gyakran felhalmozódnak különféle apróságok, amikor a ruhákat szortírozod. Az elszórt tárgyak, például aprópénz, papírfecnik vagy kisebb szerszámok könnyen a szárítógép mögé eshetnek, vagy bekerülhetnek a szöszszűrőbe, ami elzáródáshoz vagy akár tűzveszélyhez vezethet. Szerencsére van egy egyszerű megoldás: McDougald azt javasolja, hogy használj egy kis rendszerező tálcát vagy dobozt a pulton vagy egy polcon, ahova ideiglenesen beteheted ezeket a tárgyakat. Nem kell semmi drágára gondolnod: egy régi tányér, befőttesüveg vagy egy megunt ételtartó doboz is tökéletesen megfelel erre a célra.