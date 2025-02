Elhunyt Woody Allen filmjeinek ikonikus szereplője

85 éves korában tüdőrák szövődményei miatt meghalt Tony Roberts. A színészt manhattani otthonában érte a halált. Robertset a legtöbben Woody Allen és Al Pacino partnereként ismerik.

Tony Roberts több Woody Allen-filmben feltűnt

Tony Roberts ikonikus alakja volt Woody Allen filmjeinek

Tony Roberts pályafutása során több Broadway-produkcióban is szerepelt, fényes karriert futott be, valamint Woody Allen filmjeiben is gyakran feltűnt a főszereplő legjobb barátjának szerepében. Olyan klasszikusokban szerepelt, mint az Annie Hall, a Hannah és nővérei vagy a Játszd újra, Sam!, de szerepet kapott az 1981-es Négy évszak című filmben is. Számos népszerű sorozat epizódszereplője is volt. Halálát lánya, Nicole Burley jelentette be, aki megerősítette, hogy a színész a tüdőrák szövődményei miatt hunyt el manhattani otthonában.