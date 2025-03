Szenzációs kutatás: a te fűszereid között is ott van az, ami visszafordíthatja az Alzheimer-kórt

A kaliforniai Scripps Kutatóintézet csapata felfedezte, hogy a rozmaringban és zsályában található karnozinsav hatékony antioxidáns, amely gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik, és fontos szerepet játszhat az Alzheimer-kór elleni küzdelemben. A kutatók sikeresen átalakították ezt az anyagot egy új, diAcCA nevű vegyületté, amely képes minimalizálni az agyi gyulladást és helyreállítani az idegsejtek közti kapcsolatokat. A kutatás egyik legnagyobb előnye, hogy a karnozinsav már most is biztonságosnak számít az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság szerint. Ez azt jelenti, hogy az új kezelés klinikai tesztjeit gyorsabban elindíthatják, így a betegek hamarabb hozzájuthatnak.

Alzheimer kór kialakulásának esélye magasabb a nőknél egy friss kutatás szerint.

Forrás: Getty Images

Legyőzhető lesz az Alzheimer-kór?

Az Alzheimer-kór az idegsejtek pusztulásával jár, amely tanulási és emlékezet-kiesési problémákat okoz. Az új vegyület külső beavatkozás nélkül aktiválódik, kizárólag azokon a területeken, ahol gyulladás van. Ennek köszönhetően elkerülhetők azok a mellékhatások, amelyek más gyógyszerek alkalmazásakor gyakran felmerülnek.

A tudósok egerek segítségével tesztelték az új kezelést. Az Alzheimer-modell egereket különböző adagokkal kezelték három hónapon keresztül, majd memória- és tanulási teszteknek vetették alá őket. Az eredmények lenyűgözőek voltak: az egerek gyorsabban találták meg a kiutat egy vizes labirintusból, és jobban emlékeztek a kellemetlen ingerekre, ami a memóriájuk javulását bizonyította.

A kutatók mikroszkópos vizsgálatokkal is igazolták, hogy a diAcCA csökkentette az Alzheimer-kórra jellemző plakkokat és fehérjecsomókat az agyban, valamint növelte az idegsejtek közötti szinapszisok számát. Ez azt jelenti, hogy az új kezelés nemcsak megelőzheti a betegség súlyosbodását, hanem vissza is fordíthatja a már kialakult károsodásokat.

Mit jelent ez az Alzheimer-kórral élők számára?

Jelenleg az Alzheimer-kór kezelése korlátozott, a legtöbb elérhető gyógyszer csupán lassítja a betegség előrehaladását. A diAcCA azonban nemcsak a folyamatot lassíthatja, hanem vissza is fordíthat bizonyos károsodásokat, javítva a betegek életminőségét.