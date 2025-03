Szívszorító: így köszöntötte néhány napja a születésnapos Bényi Ildikót a lánya - Fotók

Az egész országot megrázta, hogy 55 éves korában elhunyt Bényi Ildikó. A televíziós műsorvezető, csaknem három évtizeden át vezette az MTVA népszerű kívánságműsorát, az Önök kértéket. Lánya, Tótfalusi Fanni néhány napja a közösségi médiában egy fotósorozattal köszöntötte születésnapján édesanyját.

Bényi Ildikó egyszer legyőzte a betegségét

Bényi Ildikó néhány hete visszavonult

Az elmúlt hetekben Bényi Ildikó helyét a televízióban Radványi Dorottya vette át: a műsorvezető súlyos betegsége miatt mondott búcsút a munkának. Lapinformációk szerint Bényi évekkel ezelőtt már legyőzte a betegségét, ami azonban pár hónapja kiújult. Úgy tudni, Bényi Ildikó lánya, Fanni, hazaköltözött, hogy mindenben imádott édesanyja segítségére legyen. Bényi Ildikó épp úgy, mint először, most is kapott kezeléseket, de azok most nem segítettek. A műsorvezető betegségéről nagyon kevesen tudtak, csak a család, a barátok és legközelebbi kollégái tudták, hogy nagy a baj,

Születésnapján a lánya így köszöntötte

Tótfalusi Fanni február 26-án, édesanyja születésnapja alkalmából egy lapozós képsorozatot tett közzé az Instagramon. „Isten éltesse a világ legjobb Anyukáját” - írta a képekhez.

Ildikó január végén még a Duna televízióból posztolt

„Szerintetek melyik a legjobb?! Nekem most több nagy kedvencem is van, de leginkább az utolsó ruha lepett meg, mert a vállfán egy lyukas garast sem adtam volna érte. Na, ehhez képest az mutatott a legjobban a képernyőn...🫣 Sikkes péntek” - írta kisvideójához utolsó posztjában Ildikó.