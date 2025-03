Az örök riválisok: így harcolt egymással Bruce Willis, Stallone és Schwarzenegger

Egyikük boxkesztyűben küzdött, a másik gépfegyverrel, a harmadik pedig egy vicces egysoros beszólással tette helyre az ellenfeleit. De ki az igazi akciókirály? Megfejtettük Bruce Willis, Stallone és Schwarzenegger különleges kapcsolatát.

Bruce Willis,S tallone és Schwarzenegger barátsága évekre nyúlik vissza.

Az örök riválisok: Bruce Willis, Stallone és Schwarzenegger

Ha a ’80-as és ’90-es évek akciófilmjeire gondolunk, három név ugrik be elsőként: Bruce Willis, Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger. Ők voltak a mozik aranykorszakának sztárjai, akik nemcsak a filmvásznon, de a való életben is rivalizáltak egymással – miközben egy bizarr barátság is összefűzte őket.

A testépítő, a bokszoló és a sima srác

A három ikon, három különböző stílust képviselt. Stallone, a keményöklű Rocky és a vietnámi dzsungelben harcoló Rambo, mindig is az izzadtságszagú, drámai akciók hőse volt. Schwarzenegger ezzel szemben a szótlan, de brutális erővel bíró gép (szó szerint is – lásd: Terminátor), akinek egymás után jöttek a bombasztikus akciószerepei.

És ott volt Willis, a Die Hard atlétás, vérző talpú hőse, aki nem túl izmos, nem túl drámai, de pokolian cool volt.

Schwarzenegger vs. Stallone: a háború

Stallone és Schwarzenegger rivalizálása az egyik leglegendásabb Hollywoodban. Egymás után szállították a jobbnál jobb (és néha rosszabb) akciófilmeket, és mindig azt figyelték, ki arat nagyobb sikert. A ’80-as években szó szerint versengtek a „kasszákért”, a ’90-es évekre pedig már odáig fajult a dolog, hogy Schwarzenegger egy trükkel rá is vette Stallonét, hogy vállaljon el egy borzasztó szerepet (igen, a Pusztító helyett a Stop! Leszállás, mama! című „remekműben” láthattuk Slyt).

Willis és a simlis mosoly

Willis mindig kicsit kívülálló maradt ebben a harcban, de azért ő is be-be szólt a többieknek. A három akciósztár a '90-es években a Planet Hollywood nevű étteremlánc társtulajdonosai lettek, ami egyfajta békepipának is tűnt. De hát nehéz békét kötni, ha mindenki alfahím.

Az Expendables és a végső csapás

A 2010-es években Stallone nagy dobása, a Feláldozhatók-filmek végre egyesítették az akcióhősök csapatát. Schwarzenegger és Willis is szerepelt benne, de a háttérben még mindig ott lappangott a feszültség. Állítólag Willis túl magas gázsit kért a harmadik részben, ezért Stallone inkább Harrison Fordra cserélte.