Ez csinálta Pamela Bach-Hasselhoff az öngyilkossága előtt

Ahogy arról a Life.hu is beszámolt, David Hasselhoff volt felesége, Pamela Bach-Hasselhoff fejbe lőtte magát. A hírességre otthonában találtak rá március 5-én. Eleinte senki nem tudta, miért lett öngyilkos az asszony, később egy barátja elmesélte, egészségi problémái és anyagi gondjai is voltak. Most pedig kiderült, hogy a bajok ellenére nagy tervei voltak, amiket soha nem valósított meg.

Pamela Bach-Hasselhoff komoly projekten dolgozott

Forrás: Getty Images

Pamela Bach-Hasselhoff valóságshow-t akart készíteni

Lapinformációk szerint Pamela Bach-Hasselhoff a halála előtt egy új valóságshow-n dolgozott Az Over the Hills címet viselő műsor célja az volt, hogy a Hollywood Hillsben élő, idősebb hírességek életét mutassa be. A projekt azonban soha nem jutott el a megvalósításig. A TMZ úgy tudja, Bach több mint másfél évig dolgozott a műsor koncepcióján, és fáradhatatlanul próbálta meggyőzni hatvanas éveikben járó ismerőseit a csatlakozásra. A színésznő még Európába is elutazott, hogy további szereplőket találjon. A műsor célja az volt, hogy a közönség betekintést nyerjen az idősödő hollywoodi sztárok mindennapjaiba és láthassák, hogy ők is küzdenek gondokkal. A projekt egyik lehetséges szereplője Gary Busey színész lett volna, akit Bach szintén megpróbált bevonni a műsorba. Ennek ellenére az ötlet nem jutott el a forgatási szakaszig, és a műsor végül nem valósult meg.

David Hasselhoffot megtörte Pamela halála

A színészt a minap soványan és szomorúan kapták lencsevégre egy barátja oldalán. David és Pamela 2006-ban váltak el egymástól, abban az időben botrányaiktól volt hangos a sajtó. Pamela kitálalt, hogy David agresszív, ha iszik és a válás pénzügyi következményei is jelentősek voltak. Hasselhoff korábban azt mondta a bíróságon, hogy anyagilag ellehetetlenült a válás után, és nem tudja teljesíteni a volt felesége számára megítélt nagy összegű kifizetéseket. Elhatározta, mindeképpen eléri, hogy semmit se kelljen adnia az asszonynak. 2017-ben Bach havi ötmillió forintnyi tartásdíját a töredékére csökkentették.