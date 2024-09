Arnold Schwarzenegger neve hallatán sokaknak a Terminátor szállóigéje, az "I'll be back" jut eszébe, de a legendás színész és testépítő sokkal több ennél. Schwarzi bár már betöltötte a 77. életévét, továbbra is aktív. Íme öt dolog, amiért kétségtelenül ő a legmenőbb nyugdíjas a világon.

Arnold Schwarzenegger Forrás: Getty Images/Austrian World Summit 2024 In Vienna

Schwarzenegger: a nyughatatlan Terminátor

Inspiráló fitneszikon, aki újrakezdte a nulláról

Schwarzenegger fitnesz iránti elkötelezettsége nem csökkent az évek során. Még most, hetvenes éveiben is rendszeresen edz, és gyakran oszt meg edzéstippeket közösségi média oldalain, ezzel motiválva több millió követőjét világszerte. Nemcsak a fizikai fittségét tartja karban, hanem elkötelezett a mentális egészség és a pozitív életszemlélet mellett is. Öt éve új szívbillentyűket kapott, akkor azt mondta:

A nulláról kellett újrakezdenem!

De néhány hét alatt felépült és újra edzeni kezdett. Példája azt mutatja, hogy az életkor nem akadálya annak, hogy aktívak és egészségesek maradjunk.

Az állatvédelem élharcosa

Arnold nem csak a filmvásznon küzd hősiesen, hanem az életben is. Lelkes állatvédő, egyre több saját háziállata is van, együtt él Luluval, a szamárral, Whiskey-vel a törpelóval, egy törpemalaccal néhány kacsával és két kutyával, igazi társnak tekinti őket, még az ebédjét is megosztja velük, sőt, gyakran együtt szerepel velük a közösségi médiában.

Emellett vegetáriánus étrendre váltott, és rendszeresen felszólal a környezetvédelem mellett, azzal a céllal, hogy csökkentse az állattenyésztés okozta környezeti terhelést.

Még mindig aktívan részt vesz a filmiparban

Arnold Schwarzenegger visszavonulása a politikától nem jelentette azt, hogy teljesen eltűnt volna a reflektorfényből. Számos filmben és televíziós sorozatban szerepelt az elmúlt években, és továbbra is ikonikus alakja a szórakoztatóiparnak. A filmek mellett producerként és kreatív tanácsadóként is tevékenykedik, így továbbra is nagy hatással van Hollywoodra. Ráadásul remek barátságot ápol kollégáival, például Sylvester Stallone-val, akivel tavaly együtt faragtak halloween tököt...