Gene Hackman halálának pontos időpontján múlhat, ki örökli 80 millió dolláros vagyonát

Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa néhány nap különbséggel hunytak el új-mexikói otthonukban. Csak az eset körülményeit vizsgálva derült ki, hogy a házaspár halála nem egyszerre következett be, ami hatással lehet az örökösödési eljárásra.

Gene Hackman és Betsy Arakawa egy hét különbséggel halt meg

A haláluk különböző időpontja az öröklésre is hatással van

Gene Hackman és Betsy Arakawa tragikus halála több kérdést is felvet, többek között azt, hogy ki örökli a színész 80 millió dolláros vagyonát, beleértve a 3,8 millió dolláros Santa Fe-i otthont, amelyben elhunytak. Annyi biztos, hogy a házaspár halálának időpontja és a körülmények jelentős hatással lehetnek Gene Hackman vagyonának sorsára. Hackmannek előző házasságából három gyermeke született, míg Arakawának nem voltak utódai. Az új-mexikói törvények szerint, ha a pár egymás után 120 órán belül hunyt volna el, halálukat „egyidejűnek” minősítették volna, ami befolyásolhatta volna az öröklési folyamatot. Ugyanakkor Hackman pacemakere napokkal tovább működött...

Sok a kérdés, a végrendelet még nem nyilvános

„Sok államban, így Új-Mexikóban is, van egy ötnapos szabály, amely szerint a legtöbb végrendelet feltételezi, hogy a házastársak túlélik egymást” - mondta el Kevin Holmes, a Holmes Ügyvédi Iroda munkatársa. Hozzátette, hogy bár Hackman végrendelete egyelőre nem nyilvános, valószínűsíthető, hogy tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyek eltérnek az állami törvényekben előírt 120 órás időszaktól. Ha mindketten 120 órán belül meghaltak volna, az új-mexikói törvények értelmében halálukat egyidejűnek tekintenék, ami másképp befolyásolná a vagyonuk felosztását. Bár végrendeleteik részletei nem ismertek, Betsy korábbi halála azt jelentheti, hogy a vagyona inkább Gene-re (általa pedig az ő gyerekeire vagy a végrendeletében megnevezett személyre vagy személyekre), nem pedig a saját családjára száll át. Az is kérdéses lehet, hogy Gene Alzheimer-kórja befolyásolhatja a végrendelet érvényességét, ez attól is függhez, hogy mikor írták alá.