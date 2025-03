Katalin hercegné 2024 március 22-én, pont egy éve jelentette be nyilvánosan, hogy rákos megbetegedésben szenved, és kemoterápiás kezelést kap. A diagnózis megváltoztatta a walesi hercegi pár életét, a mai napig nem tették túl magukat a sokkon.

Katalin hercegné egy éve mondta el, hogy rákos

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné bejelentése megrázta a világot

Januári hasi műtéte óta találgatták, mi lehet Katalinnal, aki nem jelent meg a nyilvánosság előtt. A hercegné aztán ígéretéhez híven egy évvel ezelőtt saját maga számolt be egészségi állapotáról: videóban közölte, hogy rákot diganosztizáltak nála. Katalin hercegné elmondta, hogy a bejelentést megelőző hetekben komoly megpróbáltatásokon ment keresztül, és már kezeléseket is megkezdte. Elárulta, a tervezett hasi műtétkor még nem tudták, hogy komolyabb a baj, csak a műtét utáni vizsgálatok mutatták ki a betegséget. "Az orvosi csapatom ezért azt javasolta, hogy vegyek részt egy megelőző kemoterápiás kezelésen. Jelenleg ennek a kezdeti szakaszában vagyok" - mondta akkor videójában a hercegné. A videó, amelyet a hercegnő otthona kertjében készített, megrázta a világot. A felvételen Katalin őszintén elmondta, hogy a diagnózis "hatalmas sokk" volt számára, és a hírt a gyermekeik érdekében is körültekintően kellett kezelniük. A Palota dolgozói megrendültek, mélyen érintette őket a hír.

Katalin remisszióban van

A hercegné jelenleg jól van, a nyár végén fejezte be a kezelését, ekkor szintén videóban tudatta a hírt. "Nem tudom szavakkal kifejezni, mekkora megkönnyebbülés, hogy végre befejeztem a kemoterápiás kezelést. Az elmúlt kilenc hónap hihetetlenül nehéz volt számunkra. Az élet egy szempillantás alatt megváltozhat, és nekünk is meg kellett találnunk az utat a viharos vizek és az ismeretlen út között" - kezdte a családi videóban Katalin hercegné. Hozzátette, hogy bár befejezte a kemoterápiát, a gyógyulás és a teljes felépülés még hosszú időt vesz igénybe és mindennap új kihívások elé állítják majd őt.

Egyre több nyilvános szereplést vállal

Katalin idén fokozatosan tért vissza a nyilvános szereplésekhez, eddig 12 hivatalos eseményen vett részt. Az egyik legjelentősebb rendezvény, amelyen jelen volt, a Commonwealth Day istentisztelete volt a Westminster Abbeyben, valamint az Ír Gárda Szent Patrik napi felvonulása, amelyet a tavalyi évben ki kellett hagynia. Phil Dampier királyi szakértő szerint a hercegné lassan tér majd vissza teljesen. "Az emberek remélik, hogy most már sokkal több feladatot vállal, de senki sem akarja, hogy rohanjon" - nyilatkozta és hozzátette, Katalin elhivatottsága a királyi család iránt nem változott, azonban az életében a prioritások eltolódtak: az egészsége, a gyerekei és a férje a legfontosabbak számára. "Vilmos herceg is megkönnyebbült. Egy évvel ezelőtt rendkívül aggodalmasnak tűnt, de most sokkal nyugodtabb és boldogabb látszik" – mondta Dampier.