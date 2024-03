Katalin saját maga beszél egészségi állapotáról: elmondja a teljes igazságot

Időközben ismét felröppentek a pletykák, hogy Vilmos hercegnek viszonya van Lady Rose Hanburyvel, és ennek köze lehet Katalin hercegné állapotához. Korábban Rose szoros barátságot ápolt a hercegi párral, részt vett az esküvőjükön is. 2019-ben röppentek fel először a pletykák, hogy Rose és Vilmos között lehet valami. Az In Touch akkor arról számolt be, hogy Vilmos lépett félre Hanburyvel, amikor Middleton terhes volt harmadik gyermekükkel, Lajossal, Katalin arra kérte férjét, hogy szakítson meg a nővel minden kapcsolatot. Erről bővebben itt írtunk.