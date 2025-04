A fényvédelmet nem lehet elég korán elkezdeni!

Évszaktól függetlenül az arc fényvédelme mindig prioritást élvez, azaz nem csak nyáron érdemes fényvédőt használni bőrünkre. Az ásványi pigmentekkel készülő, fizikai fényvédő krémek kiváló alternatívái a kémiai fényvédőknek, hiszen nemcsak a bőrt védelmezik, de gyengédek is a bőrhöz. A kulcskérdés: hogyan kell ezeket az ásványi pigmentes fényvédő krémeket helyesen felvinni a bőrre? Az ujjbegyeken eloszlatott krémet gyengéd, tapogató mozdulatokkal visszük fel a bőrfelületre.

A BIOLA fényvédő krémei teljeskörű, biztonságos fizikai fényvédelmet nyújtanak a legérzékenyebb bababőrre is. A BIOLA fejlesztőcsapata a kezdetek óta minden termék esetében kerüli a kockázatosabb kozmetikai összetevőket, a fényvédő krémeket kifejezetten úgy alkottuk meg őket, hogy komplexen védenek, ápolnak és regenerálják is a bőrt a szépítő, nyugtató növényi hatóanyagoknak köszönhetően! Az erős fényvédelmet biztosító fizikai, ásványi pigmentes fényvédők alkalmazása mellett is lehet szépen barnulni!

A naphoz szokott bőrt is érdemes védeni

Van hófehér, extra világos és baba bőrre tervezett nagyon enyhén színezett, világosabb (V) bőrre és természetes anyagokkal intenzívebben színezett, naphoz szokott, sötétebb, normál bőrre való (S) opció is minden fényvédő krémünkből. A sötétebb színárnyalat tehát az átlagos és naphoz szokott bőrre, a világosabb a babák és hófehér bőrűek részére a legjobb választás. A hófehér bőrű felnőtteknek és a kisbabáknak az első 5-7 napfürdőzéshez mindenképp 50+-os fényvédőt ajánlunk ( Homoktövis fényvédő krém - SPF 50) bio minőségben!

A BIOLA biokozmetikai fényvédői 100 nm feletti, tehát nem nano méretű ásványi fényvédő pigmentekkel készülnek. Fényvédőink színezett krémek, amelyeket a cékla, a fekete málna, szeder vagy más növényi anyagok és a biokozmetikumokban megengedett vas-oxidok színeznek. Fényvédő krémeink teljeskörű (UV-A és UV-B) bőrvédelmet nyújtanak megfelelő használat mellett, így biztonságosan élvezhetjük a napsütést!

Bölcs tanács: Magas UV-index esetén ( > 5 ) csak harmadannyit tartózkodjunk kint a napfényen, mint amit az SPF érték ajánl a fényvédőn.