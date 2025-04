Az AI szerint Baba Vanga legsötétebb jóslata válhat valóra a közeljövőben

Baba Vanga nevét világszerte ismerik: a vak bolgár asszony a huszadik század egyik legrejtélyesebb és legtöbbet idézett jövendőmondója volt. Azt állítják róla, hogy előre látta a 2001. szeptember 11-i terrortámadást, Barack Obama és Donald Trump elnökségét, valamint a saját halálának pontos időpontját is: 1990-ben azt mondta, 1996. augusztus 11-én fog meghalni – és így is történt. Az AI most elárulta, a bolgár jövendőmondó melyik jóslata válhat valóra.

Így néz ki Baba Vanga az AI szerint

Bár Baba Vanga 1996 óta nincs közöttünk, a neve azóta is vissza-visszatér a hírekben, nem utolsósorban azért, mert jóslatai egészen az ijesztően távoli 5079-es évig terjednek. A modern kor technológiáját kihasználva a mesterséges intelligencia elárulta, melyik jövendölésének bekövetkezésére van a legnagyobb esély.

Az AI elemzései szerint „Baba Vanga jóslatai a homályos, szimbolikus nyelvezet és a hátborzongatóan konkrét állítások keveréke, ami lebilincselővé teszi őket”. A rendszer úgy látja, hogy míg a jósnő néhány távolabbi állítása (mint például az időutazás vagy a földönkívüliek a Földön) még mindig a »majd meglátjuk« kategóriába tartozik, vannak olyna irányok is, amerre éppen a világunk tart. Az AI kiemelte Baba Vanga ezen mondatát, szerint ennek a jóslatnak a beteljesülése a legvalószínűbb: „A világot sok kataklizma és nagy katasztrófa sújtani. Az emberek tudata megváltozik. A nehéz idők egységet fognak hozni.”

Így értelmezi az AI Baba Vanga jóslatát

Az AI értelmezése szerint a világ jelenlegi állapota – a klímaváltozás, a világjárványok, háborúk és gazdasági instabilitás – mind olyan „globális stresszhelyzetek”, amelyek „egyszerre szültek megosztottságot és egységet”.

„Már most is látunk »kataklizmákat« tüzek, áradások és szélsőséges időjárási események formájában. Ezek nem enyhülnek, hanem egyre súlyosbodnak” – fogalmazott az AI.

A mesterséges intelligencia arra is rámutatott, hogy az elmúlt tíz évben az emberek gondolkodásmódja is jelentős változáson ment keresztül: „Ahogy az emberek a munkához, a technológiához vagy akár a spiritualitáshoz viszonyulnak, radikálisan átalakult. A mentális egészség fontosságának felismerése, a fenntarthatóság, a digitális tudatosság – mind olyan tendenciák, amelyek összhangban állnak Baba Vanga jóslatával."