Még mindig az exeddel álmodsz? 7 oka is lehet annak, hogy nem tudsz tőle szabadulni

Miért jelenik meg az exed az álmaidban? Íme 7 meglepő ok, ami segíthet megérteni, hogy az ex barátod vagy barátnőd miért jelenik meg még mindig, amikor az igazak álmát alszod, akkor is, ha már rég túl vagy rajta.

A legtöbb ember számára az alvás a legjobb pihenési forma, részben azért, mert lehetőséget ad a kikapcsolódásra és az álmodozásra. De néha az álmok komoly stresszforrást is jelenthetnek, különösen, ha olyan személlyel álmodunk, akit inkább elfelejtenénk. Egyik pillanatban épp a legfinomabb süteményt falatozod álmodban, és hirtelen a semmiből odatoppan melléd az exed. Mit jelenthet egy ilyen álom, amiben feltűnik egy régi kapcsolat? Az ex feltűnése az álmainkban számtalan jelentéssel bírhat.

Természetes, hogy kíváncsi vagy arra, mi állhat az álmaid hátterében, és valószínűleg még kíváncsibb leszel, amikor valaki váratlanul felbukkan álmodban. De még akkor sem olyan furcsa, ha álmodsz egy exeddel, ha éppen boldog kapcsolatban élsz, vagy úgy érzed, hogy teljesen túltetted magad a régi barátodon vagy barátnődön. Az exekkel való álmodás valójában nagyon gyakori, és nem biztos, hogy azt jelenti, amire elsőre gondolnál. Ha azon tűnődsz, miért hoz elő a tudatalattid egy bizonyos személyt, amikor alszol, lehet, hogy e közül a 7 lehetséges ok közül egy, vagy akár több magyarázattal szolgálhat rá. 1. Nem az exedről van szó, hanem rólad A Psychics Universe szerint elképzelhető, hogy az exed a saját éned egy részét képviseli az álmaidban. Talán arra utal, hogy túl sokat adtál fel magadból és az általad szeretett dolgokból a régi kapcsolatodban, és itt az ideje, hogy visszaszerezd őket. Vagy talán azt jelzi, hogy valamilyen módon elhanyagolod magadat. Bárhogy is legyen, nem árt, ha átgondolod, milyen voltál, amikor még együtt voltál az exeddel, és megvizsgálod, hogy szükség van-e valamilyen jelentős változtatásra, hogy a következő párkapcsolatod már hosszú távú és tartós legyen. 2. Még vannak lezáratlan érzéseid az exeddel kapcsolatban Mielőtt túlzottan megijednél, ne felejtsd el, hogy ezek az érzések nem feltétlenül romantikusak. Terri Orbuch kapcsolati szakértő szerint, ha álmodsz egy exeddel, az azt jelentheti, hogy valamilyen lezárásra van szükséged. Lehet, hogy nem vagy megelégedve azzal, ahogy a dolgok véget értek köztetek, vagy talán még mindig próbálod feldolgozni, ahogy a kapcsolat véget ért. 3. Az exed a múltbeli problémák szimbóluma Ha álmodsz az exeddel, érdemes elgondolkodnod, miért ért véget a kapcsolatotok, és mit tehettél volna másként. Akár te hibáztál, akár nem, ennek tisztázása és annak biztosítása, hogy a jövőbeli kapcsolataidban ez ne ismétlődjön meg, segíthet véget vetni ezeknek az álmoknak.

4. Aggódsz, hogy sikeres lesz-e az új kapcsolatod Ally Mead álomelemzéssel foglalkozó pszichikus úgy véli, hogy ha egy új kapcsolat kezdetekor álmodsz az exeddel, az valószínűleg azt jelzi, hogy összehasonlítod a két embert, hogy biztos legyél benne, hogy most minden rendben lesz. "Ha egy új kapcsolatba lépsz egy másik személlyel, az elméd még mindig próbálja összevetni a régi kapcsolat előnyeit és hátrányait. Ebben a helyzetben az elméd próbálja biztosítani a sikeres kapcsolatot az új partnereddel" – mondja Mead. 5. Hiányzik valami a közös életetekből A Dreammoods álmoskönyv szerint, ha az exed megjelenik az álmodban, az azt jelentheti, hogy hiányzik valami az előző életedből, amit vele éltél, és szeretnéd azt visszakapni. Azonban nem feltétlenül maga a személy hiányzik, lehet, hogy az a hely, ahol laktatok, valami, amit közösen csináltatok, vagy egy hely, ahová gyakran jártatok abban az időszakban. 6. Valami az életedben boldogtalanná tesz A Dreammoods hozzáteszi, hogy egy ex megjelenése az álomban szimbolizálhat valami mást is az életedben, ami boldogtalanná tesz. Valamit, amivel "szakítanod" kell, hogy teljesen továbblépj. Ha van valami, amit biztosan tudsz, hogy lehúz, érdemes lehet lépéseket tenni, hogy változtass rajta. Az exekről álmodni rengeteg dolgot jelenthet, de ha tudni szeretnéd, mit próbál mondani neked az álom, érdemes megvizsgálni a vágyaidat, gondolataidat, hisz valószínűleg már megvannak a válaszok, amiket keresel. 7. Még mindig nem tetted túl magad rajta Bár sok más oka is lehet annak, hogy álmodsz az exeddel, például a fent említett tényezők, nem zárható ki, hogy valójában még nem tetted túl magad rajta. Érdemes lehet mélyebben magadba nézned, és átgondolnod, vajon valóban vissza szeretnél-e térni hozzá, és ha igen, milyen lépéseket kellene tenned ennek érdekében.