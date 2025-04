A kedvenc bookboyfriended többet jelent, mint gondolnád — Lehet, hogy te is fictoszexuális vagy

A TikTok egyik legforróbb közössége, a BookTok, nemcsak új könyveket hoz be az életünkbe, hanem új vágyakat is ébreszt – és ezek már rég nem csak papíron léteznek. A „bookboyfriend” fogalma már-már szent és sérthetetlen a rajongók számára, de most egy új fogalom robbant be a köztudatba: a fictoszexualitás. Ez nem más, mint amikor valaki erős érzelmi vagy akár szexuális vonzalmat érez egy fiktív karakter iránt – legyen az egy regénybeli sármos vámpír, egy tévésorozat főhőse vagy egy animekarakter. Meglepődnél, mennyien érzik úgy, hogy ezek a fiktív pasik sokkal többet adnak, mint a valódiak.

Talán a bookboyfriend trend, valami mélyebb érzelemre utal?

Forrás: Getty Images

Mi az a fictoszexualitás, és miért hódít most?

A fictoszexuális (angolul fictosexual) kifejezés olyan emberekre utal, akik romantikus vagy szexuális vonzalmat éreznek kitalált karakterek iránt. Nem, ez nem őrület, és egyáltalán nem új – csak most végre nevet is adtak neki, és a BookTok által egyre több nő mer beszélni róla nyíltan.

A bookboyfriend, aki mindig ott van – és sosem okoz csalódást

A BookTok egyik legnépszerűbb hashtagje a #bookboyfriend, ami már több mint 1 milliárd megtekintést produkált. A közösség itt osztja meg legújabb függőségeit: a mogorva főnöktől a titokzatos vámpírig, a rosszfiús testőrtől a szenvedélyes főhercegig. Ezek a karakterek nem csak jóképűek és viccesek – ők a lelki társak, akiket az életben gyakran hiába keresünk. Az olvasás során pedig kialakulhat egyfajta érzelmi kötődés, amit sokan nagyon is valósnak élnek meg.

Miért fontos a bookboyfriendtrend a nők számára?

A BookTok és a fictoszexualitás új lehetőséget ad a nőknek arra, hogy biztonságos, saját kezükben tartott módon éljék meg a vágyaikat. Nincs ítélkezés, nincs nyomás – csak a könyv lapjain megelevenedő, szívdobogtató jelenetek. Ráadásul ez a trend szembemegy a „csak a valóság számít” narratívával, és teret ad annak, hogy a fantázia is értékes, gyógyító és felszabadító tud lenni.

Honnan tudod, hogy fictoszexuális vagy? Íme 7 árulkodó jel, amit nem tudsz letagadni!

A fictoszexualitás nem azt jelenti, hogy „fura vagy”, hanem azt, hogy a fantáziád és érzelmi világod mélyebb, mint sokan gondolnák. Ha az alábbi jelek közül akár három is igaz rád, nagy eséllyel te is a #fictosexual közösséghez tartozol – és nem vagy egyedül!

Még mindig nem tudtad elengedni azt a bizonyos könyves karaktert

Olvastad a könyvet – talán évekkel ezelőtt –, de még most is elpityeredsz, ha valaki megemlíti. Még mindig ő a mérce. Még mindig várod, hogy egy nap „valaki olyan” lépjen be az életedbe.

A valódi pasik mindig csalódást okoznak

Nem gonosz, vagy válogatós vagy – egyszerűen csak úgy érzed, hogy egyikük sem ér fel a kedvenc fiktív szerelmedhez. És amikor elkezded magyarázni, milyen lenne a tökéletes pasi, mindenki csak néz rád furcsán… mert az egy könyvkarakter.

Több fanficet olvasol, mint valódi randiprofilokat

Te nem a Tindert pörgeted lefekvés előtt – hanem olvasol, elmerülsz a booktok bugyraiban, és imádod a wattpadot. Tudod, mikor jön a slow burn, mikor lesznek az ellenségekből szerelmesek (enemies to lovers)… és tisztában vagy azzal, fülledt jelenetet tartalmaz az olvasandó könyved.

Volt már „könyves gyászod” egy karakter miatt

Amikor vége lett a könyvnek, úgy érezted, mintha szakítottatok volna. Napokig nem volt kedved semmihez. És igen, lejátszottad Taylor Swift „All Too Well” című számát. Többször.

BookTok a te Netflixed

Nem érdekelnek a legújabb sorozatok – te a BookTokon lógsz, és TBR (to be read) listát írsz, és pontosan tudod, melyik könyvben lesz a következő potenciális bookboyfriend.

A barátaid szerint "túl sokat vársz el" a férfiaktól – Te pedig csak nevetsz

Mert nem értik, hogy a standardet nem te találtad ki. A standard a kedvenc bookboyfriended. És bár ő papíron élt, de többet adott, mint bárki a valóságban. Miért van az, hogy a nők által írt férfikarakterek, mindig tökéletlenül tökéletesek?!

Már írtál képzeletben saját jelenetet a kedvenc karaktereddel – És ezerszer lejátszottad a fejedben

Lehet, hogy nem is tudatosan, de elképzelted, milyen lenne vele egy esős estén egy takaró alatt olvasni, vagy milyen lenne, ha megvédene egy fantasycsatában. Talán még azt is leírtad, hogyan nézne rád, amikor kimondod: „szeretlek.”