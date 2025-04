Így locsolkodtak régen az urak — A húsvéti locsolkodás elegáns oldala, amiről kevesen beszélnek

A húsvét 2025-ben is a régi hagyományok felelevenítéséről szól, ilyen például a locsolkodás, ami régen az urak körében is népszerű volt. Arról már sokat hallottunk, hogy a falvakban, hogyan locsolták szívük választottját a legények, most azt is eláruljuk, milyen volt ez a szokás az úri körökben.

A húsvét 2025-ben is a locsolkodásról szól, és ha erre gondolunk, a legtöbbünk lelki szemei előtt egy vödrös fiú ugrik elő, aki “zöld erdőbej jártam...„ kezdetű versikét szaval, majd jöhet a vödör vagy dézsa víz és a kalács. De mi a helyzet az úri szalonokban? Vajon, hogyan zajlott a locsolkodás a századelő arisztokrata családjaiban, társaságaiban? A válasz elegánsabb, mint hinnéd — selyemkendő, parfüm és kézcsók is szerepet kapott. Húsvét 2025: a locsolkodás — sokszor apró üvegcsékből, külön erre az alkalomra készült illatszerekkel locsoltak az urak

Forrás: Shutterstock A húsvét 2025-ben is a locsolkodásról szól, de hogyan zajlott ez az úri világban? A húsvét az arisztokrácia számára társasági esemény is volt — különösen a fiatalok számára. A vidéki kastélyokban és úri kúriákban húsvétkor házi bálokat, vendégségeket rendeztek. A locsolkodás inkább flört, udvarlás, finom rítus volt semmint a lányok eláztatása. Milyen volt az úri locsolkodás? Nem vödörrel locsoltak, hanem parfümmel vagy rózsavízzel — sokszor apró üvegcsékből, külön erre az alkalomra készült illatszerekkel. A locsolás gyakran kézcsókkal vagy finom gesztusokkal kezdődött. A férfiak öltönyben vagy díszmagyarban jelentek meg, nem ritkán virággal a kezükben. Az ajándék nem piros tojás volt, hanem akár kézzel hímzett zsebkendő vagy selyemsál. A húsvéti locsolkodás ebben a körben inkább társadalmi udvarlási forma volt, nem népszokás. Kihez illet menni locsolni? Az arisztokrata fiatalemberek elsősorban rangban és társadalmilag elismert, hozzájuk megfelelő lányokat látogattak meg. A látogatás sorrendje is fontos volt — először a háziasszony, majd a kisasszonyok részesültek a locsolásban. A locsolkodás után sokszor teázás, borkóstolás, társasjáték vagy zenélés következett. Az ajándék nem piros tojás volt, hanem akár kézzel hímzett zsebkendő vagy selyemsál

Forrás: Shutterstock Hogyan tűntek el ezek a szokások? A 20. század közepére az arisztokrácia helyzete megrendült, ezzel a húsvéti úri etikett is fokozatosan eltűnt. A népi locsolkodás azonban túlélte a rendszereket, az úri forma viszont csak emlékekben és régi levelezésekében maradt fent. Egyre ritkábban, de ma is locsolják a nagyobb városokban a hölgyeket a férfiak finom, illatos parfümökkel nyakba borított vödör víz helyett — így ebben a formában az arisztokrata hagyomány is tovább él.

Ma már alig hallunk ezekről az ízléses, kifinomult húsvéti szokásokról, pedig van valami megkapó abban, ahogyan régen egy csepp illatszerrel és egy kézcsókkal kezdődött a tavaszi udvarlás. A húsvét 2025-ben is a locsolkodásról szól, de már egyre kevesebben hódolnak ennek, a hagyomány törékenynek tűnik. — Lehetséges, hogy épp itt az ideje újra visszacsempészni belőle valamit, ha mást nem egy kis figyelmességet.