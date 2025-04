Kreatív húsvét: így hajtogass cuki nyuszit szalvétából, amit a gyerekek imádni fognak

Nyuszit, nyuszifejet többféleképpen is lehet hajtogatni. Kísérletezz bátran!

Forrás: Shutterstock

A hajtogatás menete a következő:

1. Helyezd magad elé szétterítve a szalvétát, hajtsd harmadolva téglalap alakúra – először a felső majd az alsó harmadát hajtsd be.

2. Fogd meg a szalvéta felső jobb és bal sarkát, hajtsd lefele a középvonal mentén. Alul le fog lógni egy kis rész, ez nem baj!

3. Jöhetnek a lelógó alsó sarkok is: a középvonal felé hajtsd fel először a jobboldalit, majd a baloldalit is, így lesz két csúcs a szalvéta jobb és bal oldalán.

4. A két oldalcsúcsot is hajtsd be a középvonal felé.

5. Fordítsd a hátára a kapott formát, az alsó csúcsot hajtsd fel.

6. Alul a gémkapocs segítségével rögzítsd egymáshoz a szalvétarétegeket, a szalagból pedig köss masnit a nyuszifülek alá!

Kövesd lépésről lépésre az alábbi videót, és meglátod mennyire egyszerű!

