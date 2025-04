Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: az időjárás kellemetlen meglepetést tartogat

A reggeli napsütést délutánra valami egészen más válthatja le az időjárási előrejelzések szerint. Több órás napsütés után délnyugat felől erőteljes gomolyfelhő-képződés, és délutántól előbb a Dunántúlon, majd keletebbre is egyre több helyen záporok, zivatarok várhatóak, amelyek estétől akár rendszerbe is szerveződhetnek.

Az egész országra kiterjedő időjárási figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálatForrás: Shutterstock

Derűre borút ígér az időjárás

A déli, délkeleti szél napközben országszerte élénk, több helyen erős lesz, és zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között várható, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

A meteoroógiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy a zivatarok környezetében viharos, 60-90 km/órás kifutószél, jégeső lehet, jellemzően 2 cm alatt jégdarabokkal, és intenzív csapadék is előfordulhat. Elsősorban a Dunántúl keleti felében, valamint a középső országrészben estig, késő estig akár heves zivatar is előfordulhat 90 km/órás széllökésekkel, és jégesővel. A többször ismétlődő záporokból, zivatarokból az említett területeken 25 mm feletti csapadék is hullhat.