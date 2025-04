Még véletlenül se tépd le ezeket a védett virágokat! – Egy havi fizetésedbe kerülhet! Galéria

Ahogy rügyeznek a fák és nyílnak a színes virágok, egyre többen indulnak útnak, hogy felfedezzék a természet szépségeit. A friss levegő, a madárcsicsergés és a zöldellő táj igazi felüdülést jelenthet a rohanó hétköznapok után. Azonban érdemes betartani egy fontos szabályt: amit a természet kínál, azt ne tépd le, csak csodáld meg és hagyd hogy a védett virágok és a természet szépségei a természetes élőhelyükön virulhassanak tovább.

Íme 10 a védett virágok közül, amelyeket semmiképp se szakíts le!

Miért ne szakítsd le a védett virágokat?

A természet kincseit sokszor ösztönösen szeretnénk hazavinni egy csokor formájában, ám nemcsak eszmei értéke van a védett és fokozottan védett virágoknak, a letépésükért büntetés is járhat! Akár 250.000 forintos bírságot is kockáztathatsz. A Természeti Értékek Törzskönyve alapján minden ilyen fajnak pontosan meghatározott természetvédelmi értéke van. A nyilvántartást az Agrárminisztérium Természetvédelemért felelős Helyettes Államtitkársága vezeti, a természet védelméről szóló törvény, illetve vonatkozó rendeletek alapján. Ezek a növények nemcsak szépek, hanem ökológiai szempontból is rendkívül értékesek épp ezért védelmük kiemelten fontos. Galériánkban most tíz gyönyörű, hazánkban védett virágot mutatunk meg, amelyekkel talán te is találkozol majd egy tavaszi túra során.

