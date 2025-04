Jennifer Lopez: "A testem keményen dolgozik, de jobb, mint valaha"

Ahogy megírtuk, Jennifer Lopez Up All Night – Live in 2025 című turnéjának egyik állomásaként Budapesten is színpadra lép. A világsztár 2025. július 20-án este 8 órakor ad koncertet az MVM Dome-ban. A jegyértékesítés - az árakat itt találod - április 9-én indult. A szervezők látványos show-t és fergeteges hangulatot ígérnek, a műsorban pedig várhatóan Lopez legismertebb slágerei is felcsendülnek.