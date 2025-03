Na, ne! 30 éves színészbe szerelmes az 55 éves Jennifer Lopez?

Ahogy megírtuk, barátai szerint Jennifer Lopez túl van Ben Afflecken és újra kész randizni, őt, a legjobb évére készül. Nos, úgy tűnik, meg is van a kiszemeltje, Tonatiuh személyében, akivel együtt vett részt közös filmjük, a Kiss of the Spider Woman premierjén. Ebben persze nem is lenne semmi különös, ám az, ahogy a két sztár egymásra néz, sokat elárul.

Jennifer Lopez Tonatiuh-val jár?

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez Tonatiuh-val randizhat

A premieren készült képet előszöt Tonatiuh osztotta meg, amit Jennifer Lopez újraposztolt egy Instagram-storyban. Az énekesnő azonban még egy szívecskét is hozzátett a képhez, ami azonnal beindította a pletykákat. „Jennifer újra szerelmes akar lenni” - nyilatkozta a múlt héten egy bennfentes, aki hozzátette, Jennifer túl van Afflecken.

Jennifer Lopez, 55, hearts photo with Tonatiuh, 30, after being declared 'legally single' following Ben Affleck divorce https://t.co/jpTU4oJ3nB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 27, 2025

JLo nemrég vette meg új otthonát

Jennifer Lopez új otthona egy 17,5 millió dolláros birtok, ami több mint 8600 négyzetméteren fekszik. Az öt hálószobás, nyolc fürdőszobás ingatlanhoz egy vendégház, egy különálló medenceház, valamint egy istállókkal felszerelt pajta is tartozik, amely saját lovardával és fogatolóteremmel egészül ki