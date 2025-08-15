Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az egyik alatt egy város aranya rejtőzik, a másiktól megtisztul a lelked: felismered, melyik híres folyóról van szó?

Shutterstock - marcin jucha
kvíz folyó földrajz teszt
Life
2025.08.15.
A világ folyói nemcsak vízfolyamok, tele vannak legendákkal és katasztrófákkal. Vajon felismered, melyik híres folyó áll a rejtélyek és történetek mögött? Teszteld a tudásod ebben a fergeteges földrajzkvízben!

Folyók. Oh, azok a végtelenül csodás, mégis olykor félelmetes vízi utak, amelyek évszázadokon át alakították az emberiség történelmét. Nemcsak a földrajzkönyvek lapjain találkozhatunk velük, hanem néha igazi drámák, tragédiák és misztikus legendák forrásai is - mi pedig épp ezekre kérdezünk rá kvízünkben. Gondoltad volna, hogy egy-egy híres folyó mögött állhat katasztrófa, amely századokra megváltoztatta a térképet? Vagy egy olyan legenda, ami generációkat varázsolt el?

Földrajz kvíz híres folyókról - teszteld tudásod!
Kitalálod kvízünkben az összes híres folyót?
Forrás: Shutterstock

Kvíz, ami elvarázsol: teszteld tudásod, és merülj el a folyók titkaiban

Ebben a tesztben nemcsak a földrajzi tudásodat teheted próbára, hanem azt is, hogy mennyire ismered a világ leghíresebb vízfolyamainak történeteit, rejtett titkait. Hét izgalmas kérdés, hét híres folyó – vajon felismered őket? Lesz, amelyikhez hatalmas árvíz vagy természeti katasztrófa kötődik, másokhoz meg évszázados legendák vagy rejtélyes események.

Ez a földrajzkvíz nem egy unalmas listázás, hanem egy valódi kaland! Ha szereted a fejtörőket és izgalmas történeteket, ez a teszt neked való. Egy-egy kérdésnél csak a legendák vagy a katasztrófák ismerete segíthet eltalálni a helyes választ, így garantáltan nem fogsz unatkozni. Merülj el, és tudd meg, hogy milyen események tették őket igazán híressé.

Most, hogy felkeltettük a kíváncsiságod, kattints, és induljon a nagy folyós földrajzkvíz! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/7 Egy 1919-es tragédiában több mint 2 millió liter melasz ömlött a partjaira Bostonban, óriási áradatot okozva. Melyik ez a folyó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/7 A Himalájából ered, Indiában szentként tisztelik. Sok zarándok fürdik meg benne, mert hiszik, hogy a lelkük is megtisztul. Melyik ez a folyó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/7 Skócia leghosszabb folyója. 1879. decemberében összeomlott egy rajta átívelő vasúti híd, miközben egy vonat épp áthaladt rajta. A tragédiát senki se élte túl. Melyik ez a folyó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/7 New Orleansnál éri el a Mexikói-öblöt, és híres a 20. század eleji gőzhajózásról. Nem mellékesen pedig 1951-ben egy UFO-t láttak lebegni felette. Melyik ez a folyó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/7 A világ egyik legveszélyesebb folyója, hatalmas vízeséseivel és erős sodrásával. A helyiek szerint a mélyén egy elveszett város aranya rejtőzik. Melyik ez a folyó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/7 1910-ben a hónapokon át tartó esőzések következtében annyira megáradt, hogy egy francia nagyvárost szinte Velencévé változtatott.Melyik ez a folyó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/7 Afrika negyedik leghosszabb folyója. A Tonga törzs hite szerint istene Nyami-Nyami, aki embertestű, kígyófejű lényként jelenik meg. Melyik ez a folyó?

Te tudod min ült a tik reggel? – Régi magyar szavak kvíze

Most kiderül, mennyire ismered a régi magyar szavak jelentését! Jöhet a feladvány?

Kvíz: próbáld ki magad a Legyen Ön Is Milliomosban! Vajon eljutnál a 10 milliós kérdésig?

Vajon meddig jutnál el? Próbáld ki a Legyen Ön Is Milliomos kvízünket!

A fene vigyen, a guta meg üssön – Ismered a cifra káromkodások jelentését?

Tudd meg, mit jelentenek valójában a leggyakrabban használt csúnya szavak! Garantáltan lesz benne meglepetés!

 

