Meghalt Jeff Bezos édesanyja: "Örökké a szívemben őrizlek"

Jeff Bezos az Instagramon megható nekrológgal emlékszik édesanyjára, aki 17 éves volt, amikor ő megszületett. Jacklyn Gise Bezos volt az is, aki Jeffnek 1995-ben közel 250 000 dollárral segített az Amazon elindításában.
„Miután hosszú ideig küzdött Lewy-testes demenciával, ma elhunyt, szeretteink – a gyerekei, unokái és az apukám – körében” – írta Jeff Bezos az Instagramon. „Tudom, hogy érezte a szeretetünket azokban az utolsó pillanatokban. Mindannyian nagyon szerencsések voltunk, hogy az életünk része volt. Örökké a szívemben őrizlek” – idézi a Page Six. A nekrológ szerint Jackie szolgálatteljes életet élt, imádta a családját, amikor kellett, támogatta a szeretteit.
A Mayo Klinika meghatározása szerint a Lewy-testes demencia a második leggyakoribb demenciatípus az Alzheimer-kór után és a gondolkodásért a memóriáért és a mozgásért felelős agyterületeket érinti. A család közlése szerint Jackie-nél 2020-ban állapították meg a betegséget.
Jeff Bezos bejegyzéséhez csak úgy özönlenek a részvétnyilvánítások. Az üzletember felesége, Lauren Sánchez ezt írta: „Nagyon fogsz hiányozni. Szeretlek”, de együttérzését fejezte ki Antonio Banderas és Vajna Tímea is.
