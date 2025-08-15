Meghalt Jeff Bezos édesanyja: "Örökké a szívemben őrizlek"

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az üzletember bejelentette, hogy Jacklyn „Jackie” Gise Bezos csütörtökön, miami otthonában, szerettei körében elhunyt. Jeff Bezos édesanyja régóta küzdött Lewy-testes demenciával.

Jeff Bezos az Instagramon megható nekrológgal emlékszik édesanyjára, aki 17 éves volt, amikor ő megszületett. Jacklyn Gise Bezos  volt az is, aki Jeffnek 1995-ben közel 250 000 dollárral segített az Amazon elindításában.

Jeff Bezos gyászol
Forrás: Bloomberg

„Örökké a szívemben őrizlek” – Jeff Bezos édesanyja 78 éves korában hunyt el

„Miután hosszú ideig küzdött Lewy-testes demenciával, ma elhunyt, szeretteink – a gyerekei, unokái és az apukám – körében” – írta Jeff Bezos az Instagramon. „Tudom, hogy érezte a szeretetünket azokban az utolsó pillanatokban. Mindannyian nagyon szerencsések voltunk, hogy az életünk része volt. Örökké a szívemben őrizlek” – idézi a Page Six. A nekrológ szerint Jackie szolgálatteljes életet élt, imádta a családját, amikor kellett, támogatta a szeretteit. 

A Mayo Klinika meghatározása szerint a Lewy-testes demencia a második leggyakoribb demenciatípus az Alzheimer-kór után és a gondolkodásért a memóriáért és a mozgásért felelős agyterületeket érinti. A család közlése szerint Jackie-nél 2020-ban állapították meg a betegséget.

Jeff Bezos bejegyzéséhez csak úgy özönlenek a részvétnyilvánítások. Az üzletember felesége, Lauren Sánchez ezt írta: „Nagyon fogsz hiányozni. Szeretlek”, de együttérzését fejezte ki Antonio Banderas és Vajna Tímea is. 

