Így élnek most az egy testtel és két fejjel született Hensel-ikrek: azt suttogják, egyikük babát vár

Abby és Brittany Henselt, a két fejjel és egy testtel született sziámi ikreket az 1990-es években ismerte meg a világ. Első nyilvános szereplésükre hatéves korukban került sor Oprah Winfrey műsorában. Később saját műsoruk is lett, az Abby & Brittany 2012-ben futott. Bár életük jelentős részét a nyilvánosság előtt töltötték, az elmúlt években visszavonultan élnek, Minnesotában dolgoznak tanárként.

Abby és Brittany Hensel, a két fejjel született sziámi ikrek

Forrás: NORTHFOTO

Egy 2006-os dokumentumfilmben Brittany így fogalmazott: „Az egész világnak nem kell tudnia, hogy kivel járunk, vagy hogy mit fogunk csinálni.” Úgy tűnik, ehhez a felfogáshoz azóta is tartják magukat.

A sziámi ikrek gyermeket várnak

2024-ben derült ki, hogy Abby 2021 óta házasságban él egy Tennessee-ben született, de jelenleg Minnesotában élő férfival, Josh-sal, aki az egészségügyben dolgozik, és katonai múltja is van. A házasságot teljes titokban kötötték. Most olyan pletykák is napvilágot láttak, hogy a sziámi ikrek babát várnak, ám ezt egyikük sem erősítette meg hivatalosan, és a férj Facebook-oldalán sem jelent meg erre utaló fotó vagy bejegyzés.