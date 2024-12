Mindenki ugyanazt kérdezi a megházasodott sziámi ikerpártól: „Hogyan működik...?"

Abby és Brittany Hensel neve már egészen kicsi koruk óta ismert. Az Egyesült Államokból származó sziámi ikerpár hatévesen tűnt fel az Oprah Winfrey Show-ban, és különleges történetük azóta is lenyűgözi a világot. Az érdeklődés tovább nőtt, amikor saját valóságshow-t kaptak, amely betekintést engedett mindennapjaikba. A testvérek egy törzsön osztoznak, miközben mindegyikük irányítja teste egyik felét. Ez a szoros fizikai kapcsolat azonban nem akadályozta meg őket abban, hogy teljes életet éljenek. Abbyt pedig abban sem, hogy megházasodjon. Igen ám, de hiába mondta csak ő ki az igent, testvérének, Brittanynak is el kellett fogadnia a férfit, hiszen neki is a társa lett. Az embereket pedig nagyon foglalkoztatja, hogyan működik így ez a házasság.

Abby és Brittany Hensel: a sziámi ikerpár házasélete érdekli az embereket

Forrás: NORTHFOTO

Hogyan működik a sziámi ikerpár, Abby és Brittany Hensel házassága?

Nemrég derült fény arra, hogy Abby Hensel 2021-ben titokban férjhez ment Josh Bowlinghoz, az amerikai hadsereg veteránjához. A hír hallatán az emberekben rengeteg kérdés merült fel. Sokan azt találgatták, hogyan működik egy ilyen házasság, különösen jogi és érzelmi szempontból.

„Hogyan működik ez jogilag? Ha két ember megházasodik egyetlen férfival, ki szerepel a házassági anyakönyvi kivonaton?” - tette fel a kérdést egy kommentelő. „Nem hazudok, valamiért arra számítottam, hogy két férfi lesz a képben. Így még bonyolultabbnak tűnik. Mi történik, ha összevesznek? Vagy ha az egyikük válni akar, a másik meg nem?” - érdeklődött egy másik hozzászóló, de természetesen egyéb a házasságukkal és

mindennapi életükkel kapcsolatos kérdések is foglalkoztatják az embereket, legfőképp az, hogy mi történik a hálószobában,

hiszen a sziámi ikerpár egy törzsön osztozik...

Kérdéseiket azonban eddig hiába tették fel, Abby, Brittany és Josh nem válaszoltak, ami érthető, hiszen nagyon személyes és intim információkra voltak kíváncsiak az emberek.