Előkerült Szoboszlai Dominik feleségének diákkori fotója – Buzsik Borka már akkor is gyönyörű volt

Buzsik Borka március 25-e óta hivatalosan is Szoboszlai Dominik felesége. A fiatal pár titokban, családi körben kötötte össze életét március 25-én, a hírt maga a válogatott labdarúgó jelentette be közösségi oldalán. A házasságkötés kapcsán előkerült Borka egy régebbi, diákkori fotója is, amely a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium érettségi tablóján szerepelt. Már akkor is nagyon csinos volt.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka érettségi előtt

Forrás: feol.hu

Az abai származású Borka 2018-ban ballagott el a Telekiből, majd tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatta, ahol diplomát szerzett. Diákkorában versenyszerűen sportolt, a székesfehérvári Orka SE-ben szinkronúszóként ért el sikereket.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka tavaly októberben jelentették be eljegyzésüket. Esküvőjük március 25-én volt, a helyszínről azonban egyelőre nem osztottak meg részleteket.