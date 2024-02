Elő a túrabakanccsal, itt a tavasz!

A tavaly ősszel megmászott hegyoldalak csábítóan hívogatnak, neked pedig már nincs maradásod az irodában. A napfényes táj csábít, hívogat, csupán a munka tart vissza attól, hogy egész nap kirándulj és friss levegőt szívj. Erre a kalandra pedig szívesen hívnád barátaidat is, de már a tervezgetésnél elakadtok. Az eltérő fizikumotok nagyban gátolja, hogy milyen útvonalon haladhattok. Te máris bevállalnál néhány meredekebb hegyoldalt, míg más a jóval lazább, könnyebb útvonalra szavaz.

Hidd el, néhány irodában töltött sötét hónap alatt a te állóképességed is csökkent, ezért érdemes bemelegítésnek egyszerűbb útvonalakat keresned. Ha a család legkisebb tagjait is szívesen invitálnád magaddal, akkor kezdetnek a tanösvények világát érdemes felfedeznetek. Országosan már több mint 300 tanösvény útvonala közül választhattok. Ezek egyikén se fognak unatkozni a gyerkőcök, a kihelyezett ismeretterjesztő táblák pedig számos új dolgot taníthatnak nektek. A legtöbb útvonal kényelmesen bejárható néhány óra alatt, a magyar nemzeti parkok oldalán pedig túravezetőt is lehet kérni némelyik útvonalhoz is.