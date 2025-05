Meghalt az ABBA legendája: „Többet jelentettél nekünk, mint bárki más”

Michael B. Tretow 1967-ben kezdte pályafutását a stockholmi Metronome Stúdióban, majd két évig a GLN (Glenmark) stúdiókban dolgozott, mielőtt 1978-ban az ABBA saját Polar Stúdiójába került. Az 1970-es években vált az ABBA első számú hangmérnökévé, miután Björn és Benny őt választották a stúdiómunkák irányítására. Az együttes valamennyi albumának elkészültében részt vett – egyetlen kivételt a 2021-es Voyage című visszatérő lemez jelent. Az ABBA feloszlása után is folytatta a közös munkát Benny Anderssonnal és Björn Ulvaeusszal. Ő volt a Chess című zenei album hangmérnöke is, amelynek legismertebb slágere az I Know Him So Well lett, Elaine Paige és Barbara Dickson előadásában. A rajongók is gyászolják Michaelt. Egyikük a közösségi médiában úgy fogalmazott: „Olyan szomorú… Ő valóban az ABBA ötödik tagja volt.” Egy másik hozzátette: „Kulcsfontosságú szerepet játszott az ABBA hangzásvilágának kialakításában!” További bejegyzések szerint „különleges hangzást adott az ABBA-nak, és néhány technikáját úgy emlegették, mint ha csillámport szórt volna a zenére.”