Bozalmasan néz ki! Nagyon elhagyta magát a mentális gondokkal küzdő egykori gyereksztár, Amanda Bynes - Fotó

Amanda Bynes egykor népszerű tinisztár volt, aki romantikus vígjátékokban és sorozatokban szerepelt. Hamar a nézők kedvencévé vált, ám a 2010-es évektől egyre több botrányba keveredett, és súlyos mentális betegségekkel küzdött, amelyekből még nem is épült fel teljesen. 24 évesen hagyta el a színészi pályát, nemrégiben pedig elindította saját OnlyFans-oldalát, ahol szeretné a rajongóival a felvenni a kapcsolatot.

Amanda Bynes szemmel láthatóan nincs jó passzban

Forrás: Northfoto

Amanda Bynes: „Nem fogok semmilyen trágár tartalmat posztolni”

Az OnlyFans sokak számára leginkább erotikus tartalmakról ismert, Amanda Bynes azonban hangsúlyozta, hogy az ő profilja nem ezek közé tartozik majd. Egy Instagram sztoriban nemrégiben így fogalmazott: „OnlyFans-profilt használok, hogy privát üzeneteken keresztül cseveghessek a rajongóimmal. Nem fogok semmilyen trágár tartalmat posztolni. Alig várom, hogy csatlakozhassak.” Az oldala eléréséhez a felhasználóknak havonta több mint 50 dollárt kell fizetniük. Eddig mindössze két tükörszelfit tett közzé: az egyiken fekete sportmelltartót visel, a másikon sminkjét és szőkített haját mutatta meg a követőinek. A platformmal kapcsolatos törekvéseit Amanda „a karrierje reneszánszának” nevezte, és célja, hogy a nickelodeonos időszakáról meséljen a követőinek.

Mire számíthat Amanda az oldalon?

Dr. Tiffany Chan, az OnlyFans egyik alapítója és szexológus szakértő elmondta: „Ha az egyetlen terve a rajongókkal való csevegés, akkor azt a női követőtáborára tudja alapozni. „Gyerekkoromban én is néztem a Nickelodeon All That című sorozatát néztem, amikor ő szerepelt benne. Érdekes és jó ötlet, hogy egykori gyereksztárként beszélgetek az egykori nézőimmel” - tette hozzá és azt is, hogy Amanda ezzel akár jelentős jövedelemre tehet szert.

Valami még sem kerek

Bár Amanda elindította az oldalt, a képek tanúsága szerint nincs túl jó passzban, még mindig a mentális betegségével küzdhet. Két évvel ezelőtt saját magára hívta ki a mentőket, akkor ön- és közveszélyesség miatt egy ideig pszichiátrián volt.