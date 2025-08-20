Kihagyhatatlan finomság: ezekben a cukrászdában tudod megkóstolni Magyarország tortáját

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 20., szerda

2025.08.20.
Augusztus 19-től országszerte több mint félezer cukrászdában, valamint Budapesten, a Várkert Bazárnál megrendezett Magyar Ízek Utcáján is árusítják az idei Magyarország Tortáját és annak cukormentes változatát.

Az ország tortájából egy szelet idén körülbelül 1500 forintba kerül, ez alatt nemigen találjuk meg, de egyes helyen 1700–1800 forintért is adhatják. Az augusztus 20-ai rendezvényen pedig egységesen 1950 forintba kerül.

Az ország tortája 2025-ben a DCJ Stílusgyakorlat
Forrás: MAGYAR CUKRÁSZ IPARTESTÜLET

Az ország tortája - Hol lehet kapni?

A Magyar Cukrász Ipartestület tájékoztatása szerint most rekordnak számító, több mint 500 cukrászda kínálja a győztes tortákat szerte az országban. A teljes, településenként lebontott lista elérhető az Ipartestület hivatalos weboldalán.

Magyarország tortája 2025-ben: a DCJ Stílusgyakorlat

Az idei nyertes a “DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevet viseli – utalásként Dobos C. József monogramjára. A torta alapja a klasszikus dobostorta újragondolt változata: gazdag vajjal készülő piskóták, csokoládés vajkrém, intenzív meggyzselé, melyet meggypálinkával emeltek ki. A hagyományos doboscukros réteg most nem a tetejére, hanem az alsó piskótalapba került, roppanós textúrát adva az első falatnak. A tortát Balogh László és Kis Roland, a gyulai Kézműves Cukrászda mestercukrászai készítették.

Magyarország cukormentes tortája: az Álmodozó

A cukormentes kategóriát idén az Álmodozó nyerte. A torta a lúdláb és rigójancsi klasszikus ízvilágát idézi meggy-csokoládé párosra építve. Kakaós, mandulalisztes piskótalapjait fahéjas-chiamagos meggyragu és lágy tejcsokoládékrém választja el, köztük roppanós kakaóbabtöret-betétekkel – mindezt hozzáadott cukor nélkül. A desszertet Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza álmodta meg.

