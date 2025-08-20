Kihagyhatatlan finomság: ezekben a cukrászdában tudod megkóstolni Magyarország tortáját

Az ország tortájából egy szelet idén körülbelül 1500 forintba kerül, ez alatt nemigen találjuk meg, de egyes helyen 1700–1800 forintért is adhatják. Az augusztus 20-ai rendezvényen pedig egységesen 1950 forintba kerül.

Az ország tortája 2025-ben a DCJ Stílusgyakorlat

Forrás: MAGYAR CUKRÁSZ IPARTESTÜLET

Az ország tortája - Hol lehet kapni?

A Magyar Cukrász Ipartestület tájékoztatása szerint most rekordnak számító, több mint 500 cukrászda kínálja a győztes tortákat szerte az országban. A teljes, településenként lebontott lista elérhető az Ipartestület hivatalos weboldalán.

Magyarország tortája 2025-ben: a DCJ Stílusgyakorlat

Az idei nyertes a “DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevet viseli – utalásként Dobos C. József monogramjára. A torta alapja a klasszikus dobostorta újragondolt változata: gazdag vajjal készülő piskóták, csokoládés vajkrém, intenzív meggyzselé, melyet meggypálinkával emeltek ki. A hagyományos doboscukros réteg most nem a tetejére, hanem az alsó piskótalapba került, roppanós textúrát adva az első falatnak. A tortát Balogh László és Kis Roland, a gyulai Kézműves Cukrászda mestercukrászai készítették.

Magyarország cukormentes tortája: az Álmodozó

A cukormentes kategóriát idén az Álmodozó nyerte. A torta a lúdláb és rigójancsi klasszikus ízvilágát idézi meggy-csokoládé párosra építve. Kakaós, mandulalisztes piskótalapjait fahéjas-chiamagos meggyragu és lágy tejcsokoládékrém választja el, köztük roppanós kakaóbabtöret-betétekkel – mindezt hozzáadott cukor nélkül. A desszertet Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza álmodta meg.