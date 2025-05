Egymás tükörképei: ezek az anya-lánya párosok együtt hódítják meg Hollywoodot! − GALÉRIA

A vörös szőnyeg legfényesebb csillagai nemcsak tehetségükkel, hanem elképesztő hasonlóságukkal is lenyűgözik a világot. Ezek az anya-lánya párosok nemcsak a szuper géneket, hanem a reflektorfényt is megosztják egymással és mi imádjuk minden pillanatát. A következő szép elkapott pillanatok nem csak a hasonlóságot tükrözik, hanem azt a bizonyos anya-lánya összhangot is!

Anya-lánya párosok hollywoodból!

Forrás: GC Images

Lehet, hogy ezek a már felnőtt nők is édesanyjuk nyomdokaiba lépnek és ők is ugyanolyan, ha nem nagyobb csillagai lesznek Hollywoodnak. Az elmúlt években láthattuk, hogy Kaia Gerber édesanyja, Cindy Crawford nyomdokaiba lép, és az egyik legkeresettebb modellé válik. Gondoljunk csak Uma Thurmanre és lányára Maya Hawkera, aki hirtelen szerzett magának saját nevet Hollywoodban! Vagy ki ne döbbent volna le Angelina Jolie és lánya, Shiloh hasonlóságán? Reméljük, ikonikus édesanyja nyomdokaiba lép!